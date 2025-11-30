Hondureños en EE UU también definen su futuro en las urnas: largas filas en diferentes ciudades

Desde tempranas horas, hondureños residentes en varias ciudades de Estados Unidos han comenzado a ejercer el sufragio, en medio de largas filas, reportes de irregularidades y un ambiente lleno de entusiasmo y la perseverancia.
Aunque en las últimas elecciones generales el flujo de hondureños que votan en el extranjero no ha sido mucha, para estos comicios de 2025 los migrantes están asistiendo a las urnas.
Son un total de 400,000 hondureños habilitados para ejercer el sufragio; sin embargo, en cada Junta Receptora de Votos (JRV) hay 1,200 papeletas y se habilitaron 15, es decir, unos 18,000 hondureños podrán votar en Estados Unidos. A continuación, detalles de cómo se desarrolla el proceso.
Afines a diferentes partidos políticos, los hondureños apuestan por la democracia. Los hondureños están votando en varias ciudades: Miami, Dallas, Boston, Atlanta, Chicago, Houston, Nueva York, Charlotte, Los Ángeles, Washington, New Orleans y San Francisco.
Al igual que en Honduras, los connacionales permanecen con perseverancia en las filas, ya que son largas.
Y como en todo proceso, las inconsistencias no faltan. En Nueva York, una hondureña denunció que su domicilio aparece en Houston, por lo que no pudo votar. "Tengo 15 años de vivir aquí, es un fraude completo".
En Houston, Texas, y Nueva York son dos de las ciudades donde más afluencia de hondureños se ha registrado.
En Miami, los hondureños también han formado largas filas para poder decidir su futuro y el de sus familiares.
Con banderas de Honduras y dispuestos a esperar para poder votar, los migrantes también juegan un papel decisivo en estas elecciones generales 2025.
Son decenas de hondureños los que están acudiendo a las urnas en las diferentes ciudades. En Nueva York, por ejemplo, hubo una leve llovizna, pero ni eso los detuvo.
Aunque hay algunas quejas por inconsistencias en los domicilios o lentitud del proceso, los migrantes permanecen con entusiasmo.
La afluencia de hondureños en el país norteamericano es notable. Desde muy temprano salieron a ejercer el sufragio, pese al temor de muchos por las políticas migratorias de ese país. "Ver hondureños votando en Estados Unidos, esperando a votar aún con frío, no tiene palabras", dijo una ciudadana que formaba parte de las largas filas.