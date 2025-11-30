Rixi Moncada guarda silencio ante resultados preliminares del CNE y se pronunciará este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), guardará silencio ante los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y será hasta este lunes que se pronunciará.
La candidata presidencial dejó entrever que ha perdido las elecciones de este domingo 30 de noviembre mediante su cuenta de X, según varios sectores de oposición en la red social.
Moncada mencionó que esperará el resultado de las 100% de las actas y este lunes brindará su posición política.
El primer corte del CNE se anunció para las 10:00 PM de este domingo 30 de noviembre.
Mensaje de Rixi Moncada
Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE.
