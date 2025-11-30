Rixi Moncada guarda silencio ante resultados preliminares del CNE y se pronunciará este lunes

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, dijo que se pronunciará hasta el lunes y brindará una posición sobre los resultados

  • Rixi Moncada guarda silencio ante resultados preliminares del CNE y se pronunciará este lunes

    Rixi Moncada emitió un mensaje minutos antes del primer corte del CNE.

    Foto: El Heraldo
  • 30 de noviembre de 2025 a las 21:46

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), guardará silencio ante los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y será hasta este lunes que se pronunciará.

La candidata presidencial dejó entrever que ha perdido las elecciones de este domingo 30 de noviembre mediante su cuenta de X, según varios sectores de oposición en la red social.

Primer informe preliminar da ventaja a Nasry Asfura en elecciones generales

Moncada mencionó que esperará el resultado de las 100% de las actas y este lunes brindará su posición política.

El primer corte del CNE se anunció para las 10:00 PM de este domingo 30 de noviembre.

Mensaje de Rixi Moncada

Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE.

Noticia en desarrollo...

Te gustó este artículo, compártelo
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más