Rixi Moncada guarda silencio ante resultados preliminares del CNE y se pronunciará este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), guardará silencio ante los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y será hasta este lunes que se pronunciará.

La candidata presidencial dejó entrever que ha perdido las elecciones de este domingo 30 de noviembre mediante su cuenta de X, según varios sectores de oposición en la red social.