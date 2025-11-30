"El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo": Cossette López tras el cierre de urnas

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio es público y nadie puede impedir que cualquier ciudadano permanezca en las urnas, aseguró la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

A las 6:00 de la tarde de este 30 de noviembre, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) cerraron las urnas tras atender a millones de hondureños que apuestan y sueñan por un mejor futuro.

"El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo", publicó López.