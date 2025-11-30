"El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo": Cossette López tras el cierre de urnas

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio es público y nadie puede impedir que cualquier ciudadano permanezca en las urnas, aseguró la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.
A las 6:00 de la tarde de este 30 de noviembre, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) cerraron las urnas tras atender a millones de hondureños que apuestan y sueñan por un mejor futuro.
"El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo", publicó López.
Tras el cierre de las urnas, en varios centros educativos se registraron altercados entre colectivos.
Personas afines a distintos partidos políticos celebraban el voto para sus candidatos del Partido Nacional (Nasry Asfura), Partido Liberal (Salvador Nasralla) y Libertad y Refundación (Libre), donde Rixi Moncada figura como su candidata.
La consejera recordó al pueblo hondureño que "¡No se dejen engañar, nadie puede excluirlos!".
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue uno de los centros de votación donde se registró un altercado; además, trascendió que las urnas fueron cerradas antes de las 6:00 de la tarde y que se habría retirado a algunos observadores.