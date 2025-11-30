  1. Inicio
¿A qué candidato apoyaron los jugadores y exfutbolistas de Honduras en las elecciones?

Muchos jugadores y exfutbolistas acudieron a las urnas durante las elecciones generales en Honduras

  • 30 de noviembre de 2025 a las 16:38
Diversos futbolistas y exfutbolistas mostraron a qué candidato presidencial apoyaron durante las elecciones generales en Honduras. A este político le brindaron su apoyo las figuras futbolísticas del país.

Foto: El Heraldo
Dereck Moncada, jugador de Olimpia y nieto de Mario Moncada, titular de Condepor, votó por primera vez y lo hizo por Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre).

Foto: Cortesía redes
Kervin Arriaga, jugador del Levante de España, no pudo votar al estar en Europa, pero dijo que apoya a Salvador Nasralla.

Foto: Cortesía redes Kervin Arriaga
Julio César "Rambo" de León emitió su voto hacia Rixi Moncada. De hecho, él fue precandidato a diputado en las elecciones internas de marzo.

Foto: Cortesía redes
Milton "Tyson" Núñez es otro exjugador que votó por Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre. Él trabaja en la costa norte con Condepor.

Foto: Cortesía redes
El exjugador de Olimpia, Christian Santamaría, votó por Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

Foto: Cortesía redes
Wilmer Cruz, quien actualmente es diputado de Libre en Cortés, votó por Rixi Moncada. Cruz no opta a la reelección como congresista porque no tuvo respaldo en las elecciones internas.

Foto: Cortesía redes
El exseleccionado nacional y director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, emitió su voto para Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Foto: Cortesía redes
Los jugadores de Olimpia, Jerry Bengtson y Michaell Chirinos, también votaron por Salvador Nasralla; así como el técnico nacional Ramón Enrique Maradiaga.

Foto: Cortesía redes
Al respaldo hacia Salvador Nasralla se sumó Salomón Názar, técnico de Lobos de la UPN. Názar es candidato a diputado de Nasralla en el Partido Liberal.

Foto: Cortesía redes
Osman Chávez, actual diputado, busca la reelección por Cortés en la Democracia Cristiana y emitió su voto hacia Salvador Nasralla ante la alianza que tuvo "Chano" Rivera con él.

Foto: Cortesía redes
Eddie Hernández, jugador del Municipal de Guatemala, vino al país para poder votar y lo hizo por Salvador Nasralla, candidato liberal.

Foto: Captura de pantalla
