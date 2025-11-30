¿A qué candidato apoyaron los jugadores y exfutbolistas de Honduras en las elecciones?

Diversos futbolistas y exfutbolistas mostraron a qué candidato presidencial apoyaron durante las elecciones generales en Honduras. A este político le brindaron su apoyo las figuras futbolísticas del país.
Dereck Moncada, jugador de Olimpia y nieto de Mario Moncada, titular de Condepor, votó por primera vez y lo hizo por Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre).
Kervin Arriaga, jugador del Levante de España, no pudo votar al estar en Europa, pero dijo que apoya a Salvador Nasralla.
Julio César "Rambo" de León emitió su voto hacia Rixi Moncada. De hecho, él fue precandidato a diputado en las elecciones internas de marzo.
Milton "Tyson" Núñez es otro exjugador que votó por Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre. Él trabaja en la costa norte con Condepor.
El exjugador de Olimpia, Christian Santamaría, votó por Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.
Wilmer Cruz, quien actualmente es diputado de Libre en Cortés, votó por Rixi Moncada. Cruz no opta a la reelección como congresista porque no tuvo respaldo en las elecciones internas.
El exseleccionado nacional y director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, emitió su voto para Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Los jugadores de Olimpia, Jerry Bengtson y Michaell Chirinos, también votaron por Salvador Nasralla; así como el técnico nacional Ramón Enrique Maradiaga.
Al respaldo hacia Salvador Nasralla se sumó Salomón Názar, técnico de Lobos de la UPN. Názar es candidato a diputado de Nasralla en el Partido Liberal.
Osman Chávez, actual diputado, busca la reelección por Cortés en la Democracia Cristiana y emitió su voto hacia Salvador Nasralla ante la alianza que tuvo "Chano" Rivera con él.
Eddie Hernández, jugador del Municipal de Guatemala, vino al país para poder votar y lo hizo por Salvador Nasralla, candidato liberal.