Elecciones en Honduras 2025: Legionario Kervin Arriaga elige a su favorito para presidente

  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:58
El jugador hondureño Kervin Arriaga sorprendió en las últimas horas y revela su candidato favorito para ganar la presidencia en las Elecciones Generales de Honduras 2025.

Fotos: EL HERALDO.
Este domingo 30 de noviembre no es un día cualquiera en Honduras debido a que se están desarrollando las elecciones generales 2025.
Miles de hondureños han salido desde horas muy tempranas (7:00 a.m) de sus casas rumbo a las urnas instaladas en escuelas, colegios y centros comunales para ser parte de una jornada que marcará el futuro de la política hondureña durante los próximos cuatro años.
Los hondureños deberán elegir entre cinco candidatos para tomar el control del país por los próximos 4 años.

Las principales encuestas apuntan a que los favoritos son Nasry “Tito” Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla.
Kervin Arriaga, jugador hondureño que milita en el Levante de España, ha revelado en sus redes sociales a quién está apoyando en estas elecciones generales 2025.
El misilito no ocultó nada y comentó que Salvador Nasralla es su candidato preferido para que sea el próximo presidente de Honduras.
“Por una Honduras mejor, mi presi", escribió Kervin Arriaga en apoyo a Salvador Nasralla por la presidencia de Honduras.
Hasta el momento las elecciones generales han estado desarrollándose de manera tranquila y sin ningún problema entre los partidos políticos. El cierre de las urnas es a las 5:00 p.m.
El Levante comunicó este domingo que Vicente Iborra y Álvaro del Moral, entrenador del equipo filial, asumirán la dirección del primer equipo a partir de este lunes después de haber destituido a Julián Calero.
El Levante ha relevado al entrenador Julián Calero este domingo tras la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.
En el comunicado, el Levante indicó que Iborra y Del Moral se estrenarán en la sesión de entrenamiento de este lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la ciudad deportiva del Levante.
