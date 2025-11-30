Dani Alves estuvo en prisión y hace sorprendente revelación al convertirse en discípulo de Cristo

Lo primero que hizo Dani Alves al salir de prisión fue retomar su relación con la modelo española Joana Sanz, quien poco tiempo después anunció que estaba embarazada de él, una noticia que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del corazón. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo el 7 de octubre de 2025.