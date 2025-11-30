Dani Alves estuvo en prisión y hace sorprendente revelación al convertirse en discípulo de Cristo

Dani Alves, exjugador brasileño, impacta al Barcelona con esta frase tras su cambio de vida a discípulo de Cristo: "Me llamaban..."
Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual por el Tribunal Supremo, el pasado 28 de marzo de 2025. El exfutbolista brasileño había sido condenado previamente a cuatro años y medio de prisión.
El brasileño, libre y sin cargos, vive ahora una vida entregada a Dios y en los últimos días han circulado por las redes sociales varios de sus vídeos como predicador evangélico en una iglesia de Girona.
Dani Alves está en el punto de mira después de convertirse en figura viral al acudir a unas jornadas en la iglesia evangélica Elim de Girona.
Lo primero que hizo Dani Alves al salir de prisión fue retomar su relación con la modelo española Joana Sanz, quien poco tiempo después anunció que estaba embarazada de él, una noticia que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del corazón. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo el 7 de octubre de 2025.
Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre su nueva vida es su reciente afición: ser predicador en una iglesia de Girona, donde se han viralizado ya varios videos.
Con micrófono en mano y una actitud enérgica, Dani Alves insiste en su confianza ciega en Jesucristo.
"Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple", señaló en su primera aparición.
"Yo dije, señor, yo hago un pacto contigo. Yo te voy a servir, pero tú cuida de mi casa. Tú toca los corazones", añadió el ahora predicador evangélico.
En los últimos días, el exjugador brasileño de equipos como el FC Barcelona, Sevilla, PSG, entre otros, volvió acudir, donde dejó varias declaraciones destacables.
"En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios. Y este mensajero, en el peor momento de mi vida, fue uno de los mensajeros que me recogió, que me llevó para la iglesia, en el camino", comentó mientras señalaba al hombre a su lado, a quien considera su mensajero.
Dani Alves, exjugador del Pumas de México, también reconoció que "estoy en el camino gracias a él".
Por otro lado, se sinceró como nunca lo había dicho: "Me llamaban el mono y me tiraban plátanos", algo que le quita importancia actualmente: "Ya no pasa nada, me gusta lo negro. Sí, claro que me gusta lo negro".
En su cuenta personal de Instagram el exjugador se define como "discípulo de Cristo Jesús".
Dani Alves, en otro de los vídeos que circula por las redes sociales, se dirige a los más jóvenes de la sala. "Puedes ser famoso, puedes ser rico... Pueden ser todos lo que ustedes quieran en vuestras vidas, son jóvenes. Aspiran a cosas grandiosas, yo creo que en las cosas grandiosas", comenta.
El exfutbolista avisa de los riesgos de desmarcarse de esta línea: "Pero no apartéis de vuestro camino a Jesús. Porque si ustedes apartan de vuestro camino a Jesús van a entrar en las tinieblas, así como yo entré en ellas".
Otro momento capturado en las redes sociales muestra a Dani Alves dejando claro que Jesucristo escucha a todos por igual. "No penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí", exclama.
A lo largo de su trayectoria profesional, Dani Alves tuvo que enfrentarse a varios episodios racistas. En un partido contra el Villarreal, un aficionado le lanzó un plátano cuando el jugador azulgrana se disponía a sacar un córner. El brasileño respondió de la mejor manera: comiéndoselo.
En el campo del Espanyol, Dani Alves también fue víctima de ataques racistas, escuchando la expresión "uh, uh, uh", que imitaba el sonido producido por los monos. Y estos solo fueron algunos de los casos racistas.
El ex culé lleva al menos un año asistiendo a iglesias evangélicas de Cataluña y ahora ha vuelto a revolucionar las redes dando un sermón visiblemente exaltado en la Iglesia Elim de Girona.
La iglesia Elim, que en su momento intentó desmarcarse del término “predicador”, ahora admite que la figura del exfutbolista tiene peso suficiente para “llevar el evangelio a España”.
La reconversión espiritual de Alves se produce tras un largo proceso judicial que lo mantuvo en prisión durante 14 meses. El exdefensor fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Fue detenido el 20 de enero de 2023 y permaneció en prisión preventiva en la prisión Brians 2 de Cataluña.