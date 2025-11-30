Fichajes: Legionario queda sin equipo, Olimpia perderá a dos extranjeros y volante a Motagua

Fin de semana movido en el último día de de noviembre y a menos de dos meses para el final del torneo de Liga Nacional. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Alenis Vargas - El delantero hondureño confirmó a sus seguidores que no seguirá siendo parte del SJK Seinäjoki, equipo de milita en la primera división de Finlandia. En los próximos meses estaría definiendo su futuro profesional.
Walter Martínez - El "Colocho" abandonó la concentración del Victoria luego de recibir reiteradas promesas de pago que nunca fueron cumplidas. Su destino estaría en otro equipo de Liga Nacional para el Clausura 2026.
Wisdom Quayé (derecha) - El lateral derecho es otro de los tantos futbolistas que se han bajado del barco de la "Jaiba Brava" debido a los problemas económicos que atraviesa el equipo ceibeño.
Óscar Almendárez - El lateral derecho del Olancho FC ha sido vinculado con los cuatro grandes del país tras su destacado paso por los Potros.
Lo cierto es que el jugador confesó que su deseo es jugar en uno de los grandes de San Pedro Sula. "Podría decir que Marathón para sellar la carrera como dicen, un equipo que siempre he admirado", sentenció el zaguero de 33 años.
John Henderman - El director técnico que dirigió la selección de Canadá en Qatar 2022 se une a la larga lista de entrenadores que se postulan como otro de los nombres mencionados por periodistas para dirigir a la Selección de Honduras.
Anthony Ortiz - El lateral izquierdo de las inferiores Melenudas que Reinaldo Rueda invitó a la Selección de Honduras, ya entrena con el primer equipo del Olimpia.
Noel Valladares - El joven portero de la Selección Sub-17 de Honduras que jugó recientemente el Mundial de Qatar también se prueba con el primer equipo de Olimpia. Es uno de los llamados a quedarse bajo los 3 palos del Rey de Copas en el futuro.
Josman Figueroa - Desde la cueva del León informan que el lateral izquierdo saldría del Olimpia de cara a la siguiente temporada en busca de nuevos aires, esto debido a que no ha podido sumar los minutos que desea baja el mando del técnico Eduardo Espinel.
Andrés Salazar - El portero colombiano llegó al Olimpia como uno de los flamantes fichajes para la temporada 2025-2026. Lo cierto es que no ha podido hacerse un lugar en el 11 titular y sería otro de los futbolistas que saldrían del equipo en busca de minutos.
Yustin Arboleda - El periodista Juan Carlos Galves informa que Comunicaciones de Guatemala estaría interesado en hacerse de los servicios del delantero colombiano. Podría se una baja importante para Olimpia de cara a la Copa de Campeones de Concacaf.
Kevin López - El habilidoso atacante es agente libre tras su salida de Olimpia y medios de comunicación lo vinculan con uno de los equipos grandes de San Pedro Sula para el próximo torneo Clausura.
Rafael Águila - El jugador del Ciclón Azul, Jorge Serrano, confesó su deseo de traer a Rafael Águila, mediocampista del CAI de Panamá a Motagua.
Everardo Rose - Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, confesó hace unos meses que el cuerpo técnico del Ciclón Azul deseaba contar con el jugador de Plaza Amador.
Sin embargo, el periodista panameño Chepe Bomba confesó que el atacante de 26 años saldrá del Plaza Amador, pero definitivamente el Motagua no será su destino.