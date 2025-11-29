La presentadora hondureña que anunció estar embarazada de futbolista

La guapa chica hondureña ha anunciado que está embarazada de conocido futbolista que ha pasado por varios equipos de Liga Nacional
La guapa chica tuvo un paso por canal importante de la televisión hondureña y ahora anunció que está embarazada de futbolista
Ella es Alejandra Ruiz, quien está embarazada de una niña, así lo compartió en sus redes.
Alejandra Ruiz es microbióloga y también estuvo en un tiempo en los medios de comunicación del país.
Alejandra Ruiz está embarazada de un futbolista que ha pasado por varios equipos del fútbol hondureño y así pudo conquistarla.
Alejandra Ruiz es pareja sentimental del defensor uruguayo Mathías Techera, recordado por su paso en diversos clubes de la Liga Nacional de Honduras.
Alejandra y el uruguayo Techera informaron de que serán padres por primera vez e inmediatamente recibieron miles de felicitaciones.
"La zona defensiva se fortalece... ¡y es una niña! Una mini murallita que llega a llenar nuestras vidas de amor y alegría. Estamos felices por tu llegada, gordita; te vamos a amar y cuidar con todo nuestro corazón", anunció.
"Agradecemos a Dios por esta gran bendición en nuestras vidas y también a todas las personas que nos acompañaron en este momento tan lindo y especial. Nuestra hija será muy querida y amada", escribió.
La microbióloga hondureña tuvo palabras de amor para el defensor uruguayo Mathías Techera: "Serás un padre maravilloso. Gracias por todo. Te amamos mucho", mencionó.
"Y gracias a nuestro Padre Celestial... para Dios no hay nada imposible. Gracias, gracias, infinitas gracias" cerró diciendo la joven hondureña.
Alejandra Ruiz y Techera tienen una relación sentimental de varios años y fruto de ese amor serán padres por primera vez.
Alejandra Ruiz es oriunda de Escano de Tepale, ubicado en el municipio de San Ignacio de Francisco Morazán, Honduras.
Alejandra Ruiz es una bella apasionada al fútbol. En su momento fue presentadora del canal HCH.