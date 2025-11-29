¡Sorpresa! Futbolista hondureño festeja tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

El anuncio de Trump, que fue celebrado por la familia y el abogado de Hernández, se da año y medio después de que fuera condenado en una Corte Federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante una conspiración para narcotráfico.