¡Sorpresa! Futbolista hondureño festeja tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

El ex mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibirá indulto por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y jugador catracho ha reaccionado.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", reveló el mandatario en su red social Truth Social.
Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana.
A lo que el futbolista, Cristian Altamirano, del Juticalpa FC de la primera división del fútbol de Honduras, ha reaccionado.
Cristian Altamirano cuenta con una amplia carrera como futbolista y en la actualidad forma parte del Juticalpa FC de la Liga Nacional.
Cristian Altamirano ha pasado por diversos clubes hondureños como Olimpia, Real España, Motagua, Platense, Real Sociedad, Vida, entre otros. Además, en su momento formó parte de algunas convocatorias a la selección nacional de Honduras.
Cristian Josué Altamirano ha dejado peculiares comentarios en su cuenta oficial de Facebook acerca del indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos.
¿Qué les parece ese regreso?", consultó el jugador hondureño Altamirano respecto al indulto de Donald Trump para Juan Orlando Hernández.
"Hoy sí, tengan la confianza de que en esta Navidad el tamal no saldrá mudo", fue otro comentario de Cristian Altamirano en referencia al indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández.
El anuncio de Trump, que fue celebrado por la familia y el abogado de Hernández, se da año y medio después de que fuera condenado en una Corte Federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante una conspiración para narcotráfico.
