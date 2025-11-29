Ex jugador de Liga Nacional de Honduras es acusado de tráfico de drogas en Costa Rica

El ex futbolista que militó en la Liga Nacional de la primera división del fútbol hondureño, ahora está pasando un tema muy complicado
El ex delanero, Andy Furtado, ha conocido la fecha de juicio legal ya que está siendo acusado de tráfico de drogas internacional.
Andy Furtado pasó por varios equipos desempeñándose en la posición como delantero y ahora tendrá que esperar hasta2027 para ir a juicio.
Furtado también tuvo un paso por el fútbol hondureño entre el 2008 y 2009, donde marcó varios goles.
Además de Marathón, también pasó por equipos como el: Santos, Herediano y Comunicaciones de Guatemala, y la selección de Costa Rica.
El juicio tiene fecha para desarrollarse el 31 de mayo al 25 de junio del 2027, según la agenda del Tribunal Penal, con el expediente 21-000441-0472-PE.
Andy Furtado habría cometido errores al haber ingresado al crimen organizado y presunta participación en tráfico de drogas.
Según la información oficial, estas personas habrían integrado un grupo dedicado al envío de cargamentos ilícitos hacia el extranjero. Las autoridades sostienen que existía una estructura operativa con tareas definidas para facilitar los envíos.
Andy Furtado tuvo un momento de gloria deportiva en 2009, cuando fue convocado a la Selección de Costa Rica. Ese año marcó dos goles a Honduras en el arranque de la hexagonal rumbo al Mundial de Sudáfrica.
Sin embargo, su carrera sufrió un golpe cuando dio positivo por dopaje en junio de 2009 y recibió una suspensión de dos años. El positivo ocurrió en la final del torneo de Verano, cuando militaba en Herediano.
La sustancia detectada fue betametasona, un corticosteroide utilizado para tratar inflamaciones y dolores agudos. Aunque alivia molestias, está prohibida en el deporte por considerarse un agente que puede mejorar el rendimiento.
En 2021, Furtado fue detenido junto a otros trabajadores de APM Terminals, acusados de integrar dos poderosas bandas narcotraficantes. Los grupos, según las autoridades, estaban vinculados al envío de droga hacia distintos puertos de Europa.
Ese año, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó 15 allanamientos para desarticular estas supuestas organizaciones criminales. Las investigaciones los relacionan con el envío de casi cinco toneladas de cocaína al Viejo Continente. Aquí Furtado aparece con Mitchell Brown, "Bombero" Ramírez y Milton Núñez.
Pese a la detención inicial, Furtado recuperó su libertad a inicios de septiembre de 2021 bajo medidas cautelares. Debe firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y no interferir con los testigos del proceso.
El juicio del 2027 será la oportunidad para que el exfutbolista defina su situación ante la justicia costarricense. Mientras tanto, el caso continúa avanzando bajo estricta vigilancia de las autoridades judiciales.