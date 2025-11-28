Fichajes Honduras: Olimpia negocia con DT y tiene dos altas; Motagua con una baja

Tras el despido de 'Choloma' López, el futbolista fue ofrecido al Motagua (su antiguo club), pero en el Ciclón Azul lo rechazaron, ya que no necesitan un jugador en la posición en la que él se desempeña. Aparte, cuando Kevin salió de las Águilas, se tatuó un León por el club melenudo y esto no agradó a la afición del Mimado.