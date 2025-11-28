Fichajes Honduras: Olimpia negocia con DT y tiene dos altas; Motagua con una baja

El mercado de jugadores en el fútbol de Honduras se ha comenzado a mover y equipos como el Olimpia, Motagua y Real España han comenzado a hacer sus movimientos
El copaneco Moisés Alvarado de 20 años de edad, jugador que ha destacado con el Deportes Savio en segunda división, sería el nuevo fichaje del Real España para el torneo Clausura.
Agustín Auzmenid no seguiría en el Godoy Cruz de Argentina luego de su descenso y ahora apunta a la Liga MX, precisamente al Atlético San Luis. Un regreso a Motagua se ve muy lejos.
El delantero Jacobo Velasquez habría tomado la decisión de dejar las filas del Motagua al finalizar el torneoApertura 2025 y su nuevo destino será el Tela FC de la Liga de Ascenso de Honduras.
Antony García finalizó su contrato a préstamo en el Colorado Rapids 2 de Estados Unidos y ahora tendrá que regresar a las filas del conjunto Motagua.
El delantero hondureño Óscar Aviléz ahora será parte del primer equipo del DC United de la MLS a sus 16 años de edad. El delantero es oriundo de Choluteca y estaba en su segundo equipo.
El delantero hondureño Jorge Benguché estuvo a punto de dejar las filas del Olimpia para irse al Saprissa de Costa Rica, así lo dijo Erick Lonis, Gerente Deportivo del club tico.
"Hicimos algún acercamiento y Olimpia no tenía ningún interés en negociar la ficha de Benguché. Era posible poder traerlo. El jugador puede decir que quiere venir, pero si el equipo dice que no le interesa negociar, no hay nada que hacer", sentenció Lonis.
El nombre de Pedro Troglio volvió a sonar para que se encargara de tomar el banquillo en la selección de Honduras luego del fracaso al mando de Reinaldo Rueda, quien no los pudo clasificar al Mundial United 2026.
Pero el periodista argentino, César Luis Merlo, confirmó que el DT renovará con el Banfield: "Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield. Las partes acordaron la renovación de contrato y en los próximos días firmará hasta diciembre de 2026".
Platense ya le puso precio a su delantero Erick Puerto. Los 'escualos' estarían pidiendo la suma de 500 mil dólares por su atacante, que serían alrededor 13 millones de lempiras.
Sobre su futuro, Erick 'Yio' Puerto expresó: "Con Platense tengo contrato vigente y de momento solo son charlas con algunos equipos fuera del país, pero no hay nada concreto".
Motagua ya tiene su primer fichaje para el Clausura 2026: Pablo Cacho, futbolista del CD Victoria, vive sus últimos días como jugador de las Jaibas Bravas, ya que tiene todo acordado y firmado con el Ciclón Azul para la próxima temporada.
José García fue dado de baja el pasado martes luego de sus diferencias con Eduardo Espinel ya que no le daba oportunidad y sí a otros jóvenes.
Otro que no seguirá en las filas del Olimpia es Kevin López, quien también se puso en rebeldía contra el DT Eduardo Espinel, razón por la que el equipo melenudo mejor decidió separarlo.
Tras el despido de 'Choloma' López, el futbolista fue ofrecido al Motagua (su antiguo club), pero en el Ciclón Azul lo rechazaron, ya que no necesitan un jugador en la posición en la que él se desempeña. Aparte, cuando Kevin salió de las Águilas, se tatuó un León por el club melenudo y esto no agradó a la afición del Mimado.
Dereck Moncada está siendo la sensación de Olimpia en el Torneo Apertura 2025 y varios reportes apuntan a que el futbolista merengue firmará contrato por un club de la MLS. Cabe mencionar que el joven se queda sin contrato al finalizar el campeonato liguero en Honduras.
Eduardo Espinel había anunciado sorpresivamente que se iba de Olimpia tras ser humillado 6-2 contra el Génesis PN, pero al final el uruguayo cambió de decisión tras una reunión con la directiva del club merengue.
La decisión que se tomó en dicha reunión fue que el DT uruguayo finalice el torneo para luego se marche.
Andrés Carevic, entrenador argentino naturalizado mexicano y que dirige al Cartaginés de Costa Rica, ha sonado para tomar el cargo que dejará Eduardo Espinel.
Luis Suazo fue fichado hace unos meses por el Braga U-19, ayer martes fue titular con la Sub-23 e incluso, ya entrena con el primer equipo del Sporting Clube de Braga, de la primera división de Portugal con solo 17 años.
Félix García, jugador que pertenece al Olimpia y que militar en Lobos de la UPNFM, estaría regresando a las filas del viejo león luego de su buen trabajo con los universitarios.
José Raúl García, otro jugador que resalta en los Lobos de la UPNFM, mismo por lo que Reinaldo Rueda lo llamaba a la selección de Honduras, también estaría regresando a las filas del Olimpia, club dueño de su ficha.