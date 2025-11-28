¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026? Te presentamos detalle a detalle cuánto perderá la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), jugadores, clubes de Liga Nacional, ligas menores y en general por no asistir al certamen en Canadá, Estados Unidos y México.
Honduras perdió 2-0 vs Nicaragua y empató 0-0 vs Costa Rica en los últimos dos juegos de la fase de grupos, quedando en segundo lugar del grupo C con 9 puntos, pero quedando fuera del repechaje por diferencia de goles ante Surinam.
El no asistir a la Copa del Mundo dejará diversas pérdidas para el fútbol de Honduras. Por ejemplo, Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, indicó que "nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba".
A cada Selección la FIFA otorga unos 10 millones de dólares como premio, en este caso trasladado a la Federación y eso se va distribuyendo hacia jugadores, clubes y ligas menores en el país.
Al menos un 30% del premio del Mundial ya estaba pactado para los jugadores de la Bicolor, unos tres millones de dólares que en lempiras serían casi 79 millones repartidos entre todo el grupo.
Del premio del Mundial entregado a la Federación, la parte que va a los clubes se da mediante el Programa de Compensación por Cesión. Los fondos se distribuyen según la cantidad de jugadores aportados y los días que permanecen en la selección durante el Mundial.
Con seis seleccionados, Olimpia habría sido el club hondureño con mayor beneficio económico. La falta de clasificación representa para el equipo capitalino una pérdida estimada de $1.2 millones de dólares (31,585,800 millones de lempiras).
Motagua con cinco jugadores convocados generalmente que son Luis Ortiz, Luis Santamaría, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Marcelo Santos -y a veces Denis Meléndez- habría recibido una compensación cercana a los $900 mil dólares (23,689,350 millones de lempiras).
Marathón tendría dos jugadores en el Mundial que son los panameños César Samudio e Iván Anderson y por estos dos jugadores recibirían 300 mil dólares (L 3,948,750).
Parte del dinero también se destina a las ligas menores de Honduras, un sector que seguirá siendo afectado. En general será un duro golpe no estar en el Mundial de 2026, certamen que tendrá su sorteo a inicios de diciembre.