  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?

Entre Federación de Fútbol, jugadores, ligas menores y Liga Nacional se perderá una importante cantidad de dinero. Mira el premio que iba a los futbolista de la "H"

  • 28 de noviembre de 2025 a las 14:19
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
1 de 10

¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026? Te presentamos detalle a detalle cuánto perderá la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), jugadores, clubes de Liga Nacional, ligas menores y en general por no asistir al certamen en Canadá, Estados Unidos y México.

Foto: El Heraldo
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
2 de 10

Honduras perdió 2-0 vs Nicaragua y empató 0-0 vs Costa Rica en los últimos dos juegos de la fase de grupos, quedando en segundo lugar del grupo C con 9 puntos, pero quedando fuera del repechaje por diferencia de goles ante Surinam.

Foto: EFE
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
3 de 10

El no asistir a la Copa del Mundo dejará diversas pérdidas para el fútbol de Honduras. Por ejemplo, Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, indicó que "nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba".

Foto: Cortesía redes
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
4 de 10

A cada Selección la FIFA otorga unos 10 millones de dólares como premio, en este caso trasladado a la Federación y eso se va distribuyendo hacia jugadores, clubes y ligas menores en el país.

Foto: Cortesía redes
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
5 de 10

Al menos un 30% del premio del Mundial ya estaba pactado para los jugadores de la Bicolor, unos tres millones de dólares que en lempiras serían casi 79 millones repartidos entre todo el grupo.

Foto: El Heraldo
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
6 de 10

Del premio del Mundial entregado a la Federación, la parte que va a los clubes se da mediante el Programa de Compensación por Cesión. Los fondos se distribuyen según la cantidad de jugadores aportados y los días que permanecen en la selección durante el Mundial.

 Foto: El Heraldo
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
7 de 10

Con seis seleccionados, Olimpia habría sido el club hondureño con mayor beneficio económico. La falta de clasificación representa para el equipo capitalino una pérdida estimada de $1.2 millones de dólares (31,585,800 millones de lempiras).

 Foto: Cortesía Olimpia
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
8 de 10

Motagua con cinco jugadores convocados generalmente que son Luis Ortiz, Luis Santamaría, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Marcelo Santos -y a veces Denis Meléndez- habría recibido una compensación cercana a los $900 mil dólares (23,689,350 millones de lempiras).

 Foto: Cortesía Motagua
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
9 de 10

Marathón tendría dos jugadores en el Mundial que son los panameños César Samudio e Iván Anderson y por estos dos jugadores recibirían 300 mil dólares (L 3,948,750).

Foto: Cortesía Marathón
¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?
10 de 10

Parte del dinero también se destina a las ligas menores de Honduras, un sector que seguirá siendo afectado. En general será un duro golpe no estar en el Mundial de 2026, certamen que tendrá su sorteo a inicios de diciembre.

Foto: Cortesía Motagua
Cargar más fotos