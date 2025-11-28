¿Cuántos millones perderá el fútbol de Honduras por no haber clasificado al Mundial 2026?

El no asistir a la Copa del Mundo dejará diversas pérdidas para el fútbol de Honduras. Por ejemplo, Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones, indicó que "nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba".