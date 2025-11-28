Olimpia y su año para el olvido luego de goleada histórica, bajas y crisis interna

Malas noticias se le han juntado al Olimpia en los últimos meses, el equipo que comanda Eduardo Espinel no ha tenido un buen año y se ha llenado de lesiones, bajas, goleadas y eliminaciones
El Olimpia sufre, no la pasa bien y este 2025 se ha notado, desde salidas de jugadores, bajas, goleadas, problemas internos, entre otros problemas.
Todo se comenzó a notar desde la sorpresiva salida del volante Carlos Pineda, quien era pieza fundamental en el león, pero no le pudieron dar el salario que pedía.
En lugar de Pineda llegó el argentino Agustín Mulet, pero como es algo común en fichajes del extranjero del Olimpia, el futbolista no logró encajar en el club.
Las críticas han estado al presente por haber dejado ir a un jugador tan fundamental y además seleccionado nacional ya que su reemplazo no ha cumplido con lo esperado.
Sumado a ello, ahora otra baja, esta por lesión, la del volante Edwin Rodríguez, quien estuvo varias semanas de baja, regresó, pero no superó su lesión y recayó.
Edwin no solo aportaba visión y creatividad, sino que era el enlace natural entre la media y el ataque. Su baja obligó al técnico a improvisar variantes que no dieron resultado.
Las malas noticias continuaron cuando Yamir Maldonado también cayó lesionado. El joven volante había sido una opción valiosa en el esquema, y su ausencia redujo aún más la profundidad del equipo.
La crisis deportiva se acentuó con la eliminación en la Copa Centroamericana. Un golpe duro para un equipo acostumbrado a competir en la región y aspirar al título.
La eliminación ante Alajuelense aumentó la presión externa e interna, generando un ambiente tenso en el camerino. El equipo mostraba pocas respuestas futbolísticas en medio del desgaste.
El punto más crítico llegó con la histórica goleada 6-2 ante Génesis, la peor en la historia de Olimpia. Un resultado que sacudió por completo la institución y desató una crisis mayor.
Tras la dolorosa derrota, el técnico Eduardo Espinel explotó en conferencia de prensa. Soltó palabras y puso su renuncia a disposición, aunque la directiva decidió no aceptarla. "No me siento con la fuerza necesaria para seguir con condiciones de trabajo que no son profesionales".
Ese episodio marcó una fractura interna que luego desembocó en la salida de José García. El defensor abandonó el club por conflictos con Espinel, dejando más dudas en la estructura deportiva.
García, habitual en la defensa, salió por la puerta de atrás en medio de versiones de tensión y desencuentros. Un nuevo capítulo que alimentó la sensación de caos dentro del equipo.
Finalmente, el cierre del año lo selló la inesperada salida de Kevin López en pleno torneo Apertura 2025. Su adiós confirmó que Olimpia atravesaba un proceso de inestabilidad sin precedentes