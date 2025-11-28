¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico

El ex jugador hondureño viajaba como acompañante en el vehículo que fue a impactar a una ambulancia en Worldgate Drive y Alton Square, en Herndon, Virginia
Irvin Escobar Luján, de 35 años de edad, hondureño de nacimiento, ha sido la persona que falleció tras un accidente ocurrido la tarde del martes 25 de noviembre de 2025, en Worldgate Drive y Alton Square, en Herndon, Virginia.
La Policía del Condado Fairfax informó que Irving Escobar viajaba como pasajero en un Hyundai 2007 que impactó contra una ambulancia que respondía a una emergencia con luces y sirena activadas.
El conductor, identificado como José López Martínez, de 23 años, fue arrestado y acusado de conducir ebrio (DUI), siendo este su segundo caso en cinco años.
Las autoridades de igual forma también informaton que "Hace cinco años fue detenido por manejar en estado de ebriedad".
Escobar fue trasladado al hospital, donde falleció por las graves lesiones. Dos socorristas y el conductor del Hyundai también resultaron heridos, pero están fuera de peligro.
Las autoridades creen que la combinación entre el alcohol y la velocidad desencadenaron en el aparatoso accidente.
El personal de la ambulancia estaba respondiendo a una emergencia médica "con todo su equipo de emergencia activado".
Se conoció que la ambulancia intentaron girar hacia Alton Square en Worldgate Drive, informó la policía en un comunicado. La zona se encuentra justo al norte de Dulles Toll Road.
El conductor era José López Martínez, de 23 años, residente de Nokesville, según la policía. Las autoridades le radicaron cargos por conducir en estado de ebriedad, su segundo delito en cinco años.
Irvin Escobar militó en Honduras en los clubes Oro Verde y el Vida de La Ceiba.
Irvin era originario de Sonaguera, Colón y llevaba varios años en Estados Unidos, en donde jugaba en las ligas burocráticas.