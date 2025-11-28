  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico

El ex jugador hondureño viajaba como acompañante en el vehículo que fue a impactar a una ambulancia en Worldgate Drive y Alton Square, en Herndon, Virginia

  • 28 de noviembre de 2025 a las 09:27
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
1 de 13

El ex jugador hondureño viajaba como acompañante en el vehículo que fue a impactar a una ambulancia en Worldgate Drive y Alton Square, en Herndon, Virginia
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
2 de 13

Irvin Escobar Luján, de 35 años de edad, hondureño de nacimiento, ha sido la persona que falleció tras un accidente ocurrido la tarde del martes 25 de noviembre de 2025, en Worldgate Drive y Alton Square, en Herndon, Virginia.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
3 de 13

La Policía del Condado Fairfax informó que Irving Escobar viajaba como pasajero en un Hyundai 2007 que impactó contra una ambulancia que respondía a una emergencia con luces y sirena activadas.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
4 de 13

El conductor, identificado como José López Martínez, de 23 años, fue arrestado y acusado de conducir ebrio (DUI), siendo este su segundo caso en cinco años.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
5 de 13

Las autoridades de igual forma también informaton que "Hace cinco años fue detenido por manejar en estado de ebriedad".
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
6 de 13

Escobar fue trasladado al hospital, donde falleció por las graves lesiones. Dos socorristas y el conductor del Hyundai también resultaron heridos, pero están fuera de peligro.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
7 de 13

Las autoridades creen que la combinación entre el alcohol y la velocidad desencadenaron en el aparatoso accidente.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
8 de 13

El personal de la ambulancia estaba respondiendo a una emergencia médica "con todo su equipo de emergencia activado".
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
9 de 13

Se conoció que la ambulancia intentaron girar hacia Alton Square en Worldgate Drive, informó la policía en un comunicado. La zona se encuentra justo al norte de Dulles Toll Road.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
10 de 13

El conductor era José López Martínez, de 23 años, residente de Nokesville, según la policía. Las autoridades le radicaron cargos por conducir en estado de ebriedad, su segundo delito en cinco años.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
11 de 13

Irvin Escobar militó en Honduras en los clubes Oro Verde y el Vida de La Ceiba.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
12 de 13

Irvin era originario de Sonaguera, Colón y llevaba varios años en Estados Unidos, en donde jugaba en las ligas burocráticas.
¡Lamentable! Muere ex futbolista hondureño en un accidente automovilístico
13 de 13

Irvin era originario de Sonaguera, Colón y llevaba varios años en Estados Unidos, en donde jugaba en las ligas burocráticas.
Cargar más fotos