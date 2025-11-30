2.8 millones de votantes verificados hasta las 5:00 PM, informa Ana Paola Hall

Del censo de 6,522,577 personas habilitadas para votar, a las cinco de la tarde se había verificado la participación de casi tres millones de ciudadanos.

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) , brindó una conferencia de prensa donde detalló avances de las elecciones generales pasadas las 5:00 PM.

“El 88.29% de los dispositivos biométricos fueron conectados. Hasta las 5:00 de la tarde, un total de 2,841,478 votantes fueron verificados y esa cifra sigue incrementando; pido que se respete hasta el último votante que estén en las filas", indicó Hall.

La representante del Partido Liberal en el CNE pidió a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) extender la jornada de votación si hay personas haciendo filas.

"El pleno del CNE emitió un comunicado donde se establece que las elecciones podrán ser prorrogadas una hora por las Juntas Receptoras de Voto. Un llamado a las JRV respetando las autonomías que les da la ley, se les exhorta a permitir el sufragio y pueda prorrogar la hora de la votación".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hall agregó que "el comunicado fue girado al jefe del Estado Mayor Conjunto y no obstaculice las decisiones de las JRV".

Asimismo, abonó que "quiero solicitar que se den las facilidades a los observadores para que puedan presenciar el escrutinio porque es público y tienen derecho a poder ser observado".