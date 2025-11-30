  1. Inicio
2.8 millones de votantes verificados hasta las 5:00 PM, informa Ana Paola Hall

La presidenta del CNE pidió a los miembros de las JRV extender la votación si hay personas que hacen filas

  • 30 de noviembre de 2025 a las 17:51
Ana Paola Hall hizo un llamado a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para no cerrar las urnas.

Foto: Estalin Irías - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), brindó una conferencia de prensa donde detalló avances de las elecciones generales pasadas las 5:00 PM.

Del censo de 6,522,577 personas habilitadas para votar, a las cinco de la tarde se había verificado la participación de casi tres millones de ciudadanos.

“El 88.29% de los dispositivos biométricos fueron conectados. Hasta las 5:00 de la tarde, un total de 2,841,478 votantes fueron verificados y esa cifra sigue incrementando; pido que se respete hasta el último votante que estén en las filas", indicó Hall.

La representante del Partido Liberal en el CNE pidió a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) extender la jornada de votación si hay personas haciendo filas.

"El pleno del CNE emitió un comunicado donde se establece que las elecciones podrán ser prorrogadas una hora por las Juntas Receptoras de Voto. Un llamado a las JRV respetando las autonomías que les da la ley, se les exhorta a permitir el sufragio y pueda prorrogar la hora de la votación".

Hall agregó que "el comunicado fue girado al jefe del Estado Mayor Conjunto y no obstaculice las decisiones de las JRV".

Asimismo, abonó que "quiero solicitar que se den las facilidades a los observadores para que puedan presenciar el escrutinio porque es público y tienen derecho a poder ser observado".

Continuó: "Un llamado a las JRV y Fuerzas Armadas. A pesar de pequeños incidentes, la jornada ha avanzado de manera democrática y estamos a poco tiempo para que se cierren las JRV".

Finalmente pidió que "las Fuerzas Armadas realicen su trabajo apegado a la ley, medios de comunicación que no están autorizados a declaraciones tempranas, no es legal y la voz autorizada es el CNE".

Últimas Noticias