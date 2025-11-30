Misión de la UE: admirable participación y civismo en elecciones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, afirmó este domingo que las elecciones generales en Honduras se desarrollan en un clima de "fiesta cívica" y con una participación ciudadana "admirable". "Estamos observando este día tan especial para el pueblo hondureño, este día siempre es una verdadera fiesta cívica de la democracia", dijo Assis a periodistas durante un recorrido por un centro de votación en Tegucigalpa. Destacó la presencia de ciudadanos de "todas las edades" acudiendo a las urnas, y subrayó el ambiente de civismo en los centros de votación y la notable presencia de observadores nacionales.

Además, apeló a que se generen las "mejores condiciones" para que tanto observadores nacionales como internacionales puedan "desarrollar su trabajo". La MOE-UE registró retrasos en la apertura de algunas mesas, pero Assis reiteró que "hasta el momento las cosas están ocurriendo muy bien", e instó a los actores políticos a respetar los resultados de los comicios porque "para que haya democracia tiene que haber respeto". "Es importante que los demócratas defiendan la democracia y eso se logra votando, no hay democracia sin demócratas y los demócratas tienen la obligación de participar", afirmó.