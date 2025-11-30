Ana Paola Hall a Roosevelt Hernández: "En sus manos está dirigir la constitucionalidad por la senda democrática"

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un llamado contundente a las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, en el marco de las elecciones generales 2025.

La abogada recordó a la institución castrense cuál es su función en el proceso electoral e instó a no salirse de sus facultades constitucionales.

"En sus manos está hoy dirigir la constitucionalidad por la senda democrática y de respeto a la Constitución que, entre otras cosas, establece en temas electorales, se encuentran a la disposición del CNE y que como institución apolítica y no deliberante deben respetar la voluntad de nuestro pueblo", dijo Hal directamente a Roosevelt Hernández, el jefe militar que ha enfrentado numerosas críticas por sus declaraciones previas en las que ha demostrado un comportamiento cuestionable, más orientado a lo político que a su rol de garantizar elecciones democráticas y soberanas.