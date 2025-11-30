  1. Inicio
Tras ausentarse del banderillazo, Cossette López ejerce el voto en el Guanacaste

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Nacional, ejerció el sufragio este domingo al filo de las 9:00 de la mañana en el Instituto José Cecilio del Valle, en el barrio Guanacaste, de la capital hondureña.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 09:33
1 de 10

Tras ausentarse del banderillazo inicial en el Instituto Central, Cossette López acudió a votar a las 9:00 a.m. al Instituto José Cecilio del Valle. Aquí las imágenes.

Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
2 de 10

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Nacional, ejerció el sufragio en el barrio Guanacaste, de la capital hondureña.
3 de 10

López reafirmó su compromiso cívico pese a las denuncias de amenazas intimidatorias en su contra.
4 de 10

Cossette López no asistió al banderillazo inicial de apertura de urnas en el Instituto Central, tras denunciar amenazas.
5 de 10

Sin embargo, con civismo y responsabilidad, acudió bajo resguardo a ejercer su voto de manera expedita.

6 de 10

Acompañada de un riguroso protocolo de discreción, Cossette López llegó al Instituto José Cecilio del Valle.

7 de 10

López no acudió a la declaratoria de inicio de elecciones, pero se espera que esté presente para los demás actos del CNE en la jornada.

8 de 10

La consejera ha denunciado una serie de intimidaciones sistemáticas por parte del consejero Marlon Ochoa.

9 de 10

Momento en que la consejera recibía sus papeletas para poder votar y cumplir con su deber.

10 de 10

Al momento de marcar las papeletas, la consejera utilizó la cabina para marcar por sus candidatos,
