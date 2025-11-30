Tras ausentarse del banderillazo, Cossette López ejerce el voto en el Guanacaste

Tras ausentarse del banderillazo inicial en el Instituto Central, Cossette López acudió a votar a las 9:00 a.m. al Instituto José Cecilio del Valle. Aquí las imágenes.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Nacional, ejerció el sufragio en el barrio Guanacaste, de la capital hondureña.
López reafirmó su compromiso cívico pese a las denuncias de amenazas intimidatorias en su contra.
Cossette López no asistió al banderillazo inicial de apertura de urnas en el Instituto Central, tras denunciar amenazas.
Sin embargo, con civismo y responsabilidad, acudió bajo resguardo a ejercer su voto de manera expedita.
Acompañada de un riguroso protocolo de discreción, Cossette López llegó al Instituto José Cecilio del Valle.
López no acudió a la declaratoria de inicio de elecciones, pero se espera que esté presente para los demás actos del CNE en la jornada.
La consejera ha denunciado una serie de intimidaciones sistemáticas por parte del consejero Marlon Ochoa.
Momento en que la consejera recibía sus papeletas para poder votar y cumplir con su deber.
Al momento de marcar las papeletas, la consejera utilizó la cabina para marcar por sus candidatos,