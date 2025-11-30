Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas

Al filo de las 8:30 de la mañana, Salvador Nasralla recibió su papeleta en la Escuela República de Honduras, en la colonia Alameda, donde ejerció el voto en medio de una fuerte cobertura mediática y momentos de mucha emoción. Aquí el momento de su votación.
El presidenciable liberal Salvador Nasralla llegó acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, en un centro de votación que concentró la atención de numerosos medios.
Salvador Nasralla marcó su voto en público este domingo y mostrando a los medios cada una de sus marcas.
La llegada del presidenciable interrumpió momentáneamente el proceso en las demás urnas debido a la gran cobertura mediática que recibió.
Nasralla mostró cada uno de sus votos, marcando en la papeleta de diputados 23 marcas consecutivas en la línea liberal.
