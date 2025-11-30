  1. Inicio
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, llegó temprano para ejercer el sufragio este domingo, reafirmando su liderazgo liberal en la jornada electoral desde la capital hondureña.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 09:16
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
1 de 12

Al filo de las 8:30 de la mañana, Salvador Nasralla recibió su papeleta en la Escuela República de Honduras, en la colonia Alameda, donde ejerció el voto en medio de una fuerte cobertura mediática y momentos de mucha emoción. Aquí el momento de su votación.

Foto: David Romero/EL HERALDO,
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
2 de 12

El presidenciable liberal Salvador Nasralla llegó acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, en un centro de votación que concentró la atención de numerosos medios.

 Foto: David Romero/EL HERALDO,
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
3 de 12

Salvador Nasralla marcó su voto en público este domingo y mostrando a los medios cada una de sus marcas.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
4 de 12

La llegada del presidenciable interrumpió momentáneamente el proceso en las demás urnas debido a la gran cobertura mediática que recibió.

Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
5 de 12

Salvador Nasralla ejerció el voto en la colonia Alameda a eso de las 8:50 a.m., donde la presencia masiva de periodistas, camarógrafos y simpatizantes marcó el ambiente desde el inicio de su llegada.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
6 de 12

Momento en que Nasralla verifica cada una de sus papeletas antes de proceder a depositarlas en las urnas.

Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
7 de 12

Nasralla mostró cada uno de sus votos, marcando en la papeleta de diputados 23 marcas consecutivas en la línea liberal.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
8 de 12

Luego mostró a los presentes su marca en la papeleta presidencial.

Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
9 de 12

El presidenciable del Partido Liberal cumplió con el proceso democrático en la Escuela República de Honduras.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
10 de 12

Nasralla ejerció el voto poco después de habilitadas las urnas, resaltando el civismo de la jornada.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
11 de 12

Su llegada, junto a Iroshka Elvir, se convirtió en uno de los momentos más documentados de la mañana.
Salvador Nasralla celebra su voto y muestra sus papeletas
12 de 12

El liberal levantó su papeleta en señal de celebración tras ejercer el sufragio.
