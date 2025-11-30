En silla de ruedas y bastones, personas de la tercera edad llegan a defender su voto

Una masiva presencia de personas de la tercera edad se observa en este proceso electoral, donde muchas han llegado con bastones, sillas de ruedas e incluso acompañadas de sus familiares, para defender su voto. Aquí las imágenes:
Más de 6 millones de hondureños llegarán a las urnas este domingo para ejercer su voto por su candidato a elección, con el objetivo de defender su derecho.
En San Pedro Sula, Cortés, Rebecca, de 85 años, y "Tito"Aníbal Mejía Pineda, de 92 años, llegaron acompañados de su familiar para poder votar desde temprano.
En los diferentes centros de votación de este proceso electoral, se observa una presencia notable de personas de la tercera edad, muchas movilizándose con bastones, andadores o sillas de ruedas.
Doña María Luisa Defago Bográn está lista con su DNI en manos de su acompañante, para formar parte de estos miles de hondureños que hoy salen a votar.
Sin importar la hora, estos hondureños buscan la diferencia en estas elecciones y poner su huella con tinta indeleble y votar.
El reconocido médico de la zona norte, Carlos Alfonso Bennaton Gonzales, 89 años, llegó a votar en la Escuela Dionisio de Herrera en San Pedro Sula.
Para la carga electoral a nivel nacional, se instalarán 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país, con más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Este día se elige al presidente o presidenta de la República con sus designados presidenciales, a 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus suplentes y los 298 alcaldes municipales con sus regidores.
El censo electoral definitivo señala que 6,522,577 personas podrán ejercer el sufragio tanto en Honduras como en el extranjero.
En silla de ruedas, este hondureño fue llevado hasta su centro de votación.
Aun con su discapacidad visual, este hondureño no dudó en defender su voto electoral, acompañado de su familiar.