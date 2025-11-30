  1. Inicio
En silla de ruedas y bastones, personas de la tercera edad llegan a defender su voto

Algunos en silla de ruedas, otros caminando con bastones o andadores, así llegaron las personas de la tercera edad a ejercer su voto en estas elecciones generales

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:33
1 de 12
1 de 12

Una masiva presencia de personas de la tercera edad se observa en este proceso electoral, donde muchas han llegado con bastones, sillas de ruedas e incluso acompañadas de sus familiares, para defender su voto. Aquí las imágenes:

 Fotos: GRUPO OPSA
2 de 12
2 de 12

Más de 6 millones de hondureños llegarán a las urnas este domingo para ejercer su voto por su candidato a elección, con el objetivo de defender su derecho.

 Fotos: GRUPO OPSA
3 de 12
3 de 12

En San Pedro Sula, Cortés, Rebecca, de 85 años, y "Tito"Aníbal Mejía Pineda, de 92 años, llegaron acompañados de su familiar para poder votar desde temprano.

 Fotos: GRUPO OPSA
4 de 12
4 de 12

En los diferentes centros de votación de este proceso electoral, se observa una presencia notable de personas de la tercera edad, muchas movilizándose con bastones, andadores o sillas de ruedas.

Fotos: GRUPO OPSA
5 de 12
5 de 12

Doña María Luisa Defago Bográn está lista con su DNI en manos de su acompañante, para formar parte de estos miles de hondureños que hoy salen a votar.​​​​​​

 Fotos: GRUPO OPSA
6 de 12
6 de 12

Sin importar la hora, estos hondureños buscan la diferencia en estas elecciones y poner su huella con tinta indeleble y votar.

 Fotos: GRUPO OPSA
7 de 12
7 de 12

El reconocido médico de la zona norte, Carlos Alfonso Bennaton Gonzales, 89 años, llegó a votar en la Escuela Dionisio de Herrera en San Pedro Sula.

 Fotos: GRUPO OPSA
8 de 12
8 de 12

Para la carga electoral a nivel nacional, se instalarán 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país, con más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).

 Fotos: GRUPO OPSA
9 de 12
9 de 12

Este día se elige al presidente o presidenta de la República con sus designados presidenciales, a 128 diputados al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus suplentes y los 298 alcaldes municipales con sus regidores.

 Fotos: GRUPO OPSA
10 de 12
10 de 12

El censo electoral definitivo señala que 6,522,577 personas podrán ejercer el sufragio tanto en Honduras como en el extranjero.

Fotos: GRUPO OPSA
11 de 12
11 de 12

En silla de ruedas, este hondureño fue llevado hasta su centro de votación.

 Fotos: GRUPO OPSA
12 de 12
12 de 12

Aun con su discapacidad visual, este hondureño no dudó en defender su voto electoral, acompañado de su familiar.

 Fotos: GRUPO OPSA
