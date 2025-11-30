Biométrico, tinta indeleble y orden: así se desarrollan las elecciones en Honduras

Con el uso del sistema biométrico para identificación, tinta indeleble como prueba del sufragio y un ambiente de orden y mucha expectativa, así se desarrollan las elecciones generales de Honduras 2025 en la primera hora tras la apertura de urnas.
Filas marcan el inicio de la jornada electoral en los más de 5,000 centros de votación de Honduras, pues los hondureños han madrugado a votar.
Lo primero que hace el elector al ingresar al aula es colocar su dedo índice en el lector de huella del sistema biométrico, si este falla se opta al reconocimiento facial.
El uso del sistema biométrico ya está en operación en las distintas Juntas Receptoras de Votos.
Uno de los primeros pasos al acudir a las urnas es que el votante debe presentar su DNI a los miembros de la JRV.
Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos desempeñan un rol específico al momento de atender a cada votante.
Padres con sus hijos acuden a las urnas este domingo en una actividad de civismo y democracia.
Los votantes además pasan a firmar el cuadernillo una vez que han ejercido el sufragio
Antes de ingresar a la JRV, los votantes confirman en los listados colocados afuera de cada aula si en efecto le corresponde votar en esa urna.
Los miembros de las JRV le ayudan a los votantes en cada etapa del sufragio hasta que este acude de forma privada a la urna.
Cada JRV cuenta con los sistemas biométricos necesarios para identificación y verificación de identidad de los votantes.
Los votantes deben firmar al final el cuadernillo en un cuadro junto a su nombre y rostro.
Uno de los últimos pasos en el sufragio es la colocación de la tinta indeleble en el dedo meñique de la mano derecha o como en este caso en el índice.
Finalmente, al elector se le devuelve su DNI una vez que ya cumplió con su deber ciudadano.