En fotos: Rixi Moncada, la primera candidata presidencial en ejercer su voto

En compañía de uno de sus candidatos a designados y el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, Moncada llegó hasta el centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela para votar. Aquí las fotos:
Rixi Ramona Moncada, la candidata a la presidencia por el partido Libertad y Refundación (Libre), llegó desde muy temprano a su centro de votación, siendo la primera candidatura en votar.
La representante del oficialismo llegó fuertemente custodiada hasta el centro de votación, lugar donde fue recibida con gran algarabía.
“Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos”, proclamó ante los medios antes de acudir a la Junta Receptora de Votos correspondiente.
Con su dedo marcado con tinta indeleble, la candidata muestra a los medios la señal de que ya votó, reafirmando su compromiso y señalando que “con los fundamentos de los 26 audios, vamos a tomar en consideración las actas”.
Moncada llamó a los hondureños a salir a participar en estas elecciones generales. “A votar; Honduras es un país bellísimo. Nosotros tenemos un plan de trabajo”, manifestó.
Se espera que al mediodía los demás aspirantes presidenciales ejerzan el sufragio en sus respectivos centros de votación.
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales.
Moncada enfatizó que los resultados son únicos y representan la soberanía popular, pues "el pueblo deposita su voto. Ese voto debe ser contado, certificado en un acta y custodiado en el transporte del CNE, trasladado a Tegucigalpa".
Además, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía para que acompañen los convoyes, asegurando que no ocurran incidentes y que el proceso sea pacífico y no interrumpido.
Moncada respondió a los medios sobre por qué vota en esa zona de la ciudad y contó que fue el lugar donde crecieron sus hijos y donde vivió alrededor de 30 años.