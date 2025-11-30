  1. Inicio
En fotos: Rixi Moncada, la primera candidata presidencial en ejercer su voto

Desde tempranas horas de este domingo, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, llegó a su centro de votación en la residencial Centroamérica Este para votar

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:46
1 de 12

En compañía de uno de sus candidatos a designados y el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, Moncada llegó hasta el centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela para votar. Aquí las fotos:

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 12

Rixi Ramona Moncada, la candidata a la presidencia por el partido Libertad y Refundación (Libre), llegó desde muy temprano a su centro de votación, siendo la primera candidatura en votar.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 12

La representante del oficialismo llegó fuertemente custodiada hasta el centro de votación, lugar donde fue recibida con gran algarabía.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 12

“Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos”, proclamó ante los medios antes de acudir a la Junta Receptora de Votos correspondiente.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 12

Con su dedo marcado con tinta indeleble, la candidata muestra a los medios la señal de que ya votó, reafirmando su compromiso y señalando que “con los fundamentos de los 26 audios, vamos a tomar en consideración las actas”.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 12

Además, señaló que “con los fundamentos de los 26 audios, vamos a tomar en consideración las actas”.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 12

Moncada llamó a los hondureños a salir a participar en estas elecciones generales. “A votar; Honduras es un país bellísimo. Nosotros tenemos un plan de trabajo”, manifestó.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 12

Se espera que al mediodía los demás aspirantes presidenciales ejerzan el sufragio en sus respectivos centros de votación.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 12

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 12

Moncada enfatizó que los resultados son únicos y representan la soberanía popular, pues "el pueblo deposita su voto. Ese voto debe ser contado, certificado en un acta y custodiado en el transporte del CNE, trasladado a Tegucigalpa".

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
11 de 12

Además, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía para que acompañen los convoyes, asegurando que no ocurran incidentes y que el proceso sea pacífico y no interrumpido.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
12 de 12

Moncada respondió a los medios sobre por qué vota en esa zona de la ciudad y contó que fue el lugar donde crecieron sus hijos y donde vivió alrededor de 30 años.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
