Con la ausencia de Cossette López y la presencia de la MOE-OEA, dan apertura a las elecciones generales

Desde las instalaciones del gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres dan el banderillazo inicial para que los miles de hondureños comiencen a ejercer su voto

  • 30 de noviembre de 2025 a las 06:50
1 de 12

Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, dos de los tres consejeros del ​​​​​Consejo Nacional Electoral (CNE) y presencia militar, dan inicio al proceso electoral 2025, donde más de 6.5 millones de hondureños saldrán a votar en los 18 departamentos del país. Así se llevó a cabo el acto:

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
2 de 12

Llegó el gran día. Hoy, 30 de noviembre de 2025, Honduras celebra las elecciones generales para elegir al próximo presidente del país 2026-2030.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
3 de 12

Al filo de las 6:41 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral dio por iniciadas las elecciones generales de 2025, instando a la apertura de las urnas a nivel nacional.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
4 de 12

Al gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, ubicado en la colonia Tiloarque, llegaron miembros de las Fuerzas Armadas (FF AA), entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
5 de 12

De igual manera, se contó con la presencia de Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), quienes aseguraron estarán vigilantes antes, durante y después de este proceso electoral.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
6 de 12

El consejero Marlon Ochoa fue el primero en ofrecer su discurso, donde destacó la importancia de la participación y la transparencia en todo el proceso electoral. "Exigimos que nos permitan de manera soberana ejercer nuestro derecho constitucional (de votar)", dijo Ochoa.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
7 de 12

La consejera presidenta Ana Paola Hall pronunció las palabras inaugurales para dar paso a la fiesta cívica y democrática del país a través de una cadena nacional de radio y televisión.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
8 de 12

Manifestó que “hoy ha llegado por fin el día en que nos corresponde elegir a quienes dirigirán el destino del país por los próximos cuatro años” y reiteró que las consejeras y el consejero tienen el deber de acudir a la divulgación de resultados esta noche.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
9 de 12

En el acto, agradecieron a las Fuerzas Armadas por realizar el transporte, custodia y distribución del material electoral en cumplimiento de la Constitución de la República.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
10 de 12

Con esto, todos los centros de votación a nivel nacional comenzaron a recibir a los hondureños, quienes llegaron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
11 de 12

Las autoridades del CNE hicieron un llamado a los candidatos que está prohibido hacer declaratorias de triunfo de manera anticipada.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
12 de 12

Ochoa recordó al pueblo hondureño exigir el uso del sistema biométrico al momento de acudir a la mesa electoral para garantizar la identidad de los votantes.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
