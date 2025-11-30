Con la ausencia de Cossette López y la presencia de la MOE-OEA, dan apertura a las elecciones generales

Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, dos de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y presencia militar, dan inicio al proceso electoral 2025, donde más de 6.5 millones de hondureños saldrán a votar en los 18 departamentos del país. Así se llevó a cabo el acto:
Llegó el gran día. Hoy, 30 de noviembre de 2025, Honduras celebra las elecciones generales para elegir al próximo presidente del país 2026-2030.
Al filo de las 6:41 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral dio por iniciadas las elecciones generales de 2025, instando a la apertura de las urnas a nivel nacional.
Al gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, ubicado en la colonia Tiloarque, llegaron miembros de las Fuerzas Armadas (FF AA), entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
De igual manera, se contó con la presencia de Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), quienes aseguraron estarán vigilantes antes, durante y después de este proceso electoral.
El consejero Marlon Ochoa fue el primero en ofrecer su discurso, donde destacó la importancia de la participación y la transparencia en todo el proceso electoral. "Exigimos que nos permitan de manera soberana ejercer nuestro derecho constitucional (de votar)", dijo Ochoa.
La consejera presidenta Ana Paola Hall pronunció las palabras inaugurales para dar paso a la fiesta cívica y democrática del país a través de una cadena nacional de radio y televisión.
Manifestó que “hoy ha llegado por fin el día en que nos corresponde elegir a quienes dirigirán el destino del país por los próximos cuatro años” y reiteró que las consejeras y el consejero tienen el deber de acudir a la divulgación de resultados esta noche.
En el acto, agradecieron a las Fuerzas Armadas por realizar el transporte, custodia y distribución del material electoral en cumplimiento de la Constitución de la República.
Con esto, todos los centros de votación a nivel nacional comenzaron a recibir a los hondureños, quienes llegaron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto.
Las autoridades del CNE hicieron un llamado a los candidatos que está prohibido hacer declaratorias de triunfo de manera anticipada.
Ochoa recordó al pueblo hondureño exigir el uso del sistema biométrico al momento de acudir a la mesa electoral para garantizar la identidad de los votantes.