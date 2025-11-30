  1. Inicio
Hondureños madrugaron a esperar apertura de urnas para votar

Los primeros hondureños se apostaron desde las 6 de la mañana en las afueras de los más de cinco mil centros de votación diseminados en todo el país para esperar que abrieran las urnas

  • 30 de noviembre de 2025 a las 06:36
Hondureños esperan la apertura de urnas tras llegar desde las 6:00 a.m. a los centros de votación en todo el país, aquí un grupo de ciudadanos en el centro educativo José Vicente Cáceres.

En varios edificios de la UNAH también hay urnas y los pobladores acudieron desde temprano.
Filas de madrugadores marcan el inicio de la jornada electoral en los más de 5,000 centros de votación de Honduras.
Don Vicente Ayala fue el primer ciudadano en presentarse al centro de votación en el Instituto Perla del Ulua El Progreso Yoro.

El hondureño acudió al filo de las 6 de la mañana al centro de votación para ejercer su deber y derecho de votar.

En la Escuela República de Uruguay en la colonia Hato de Enmedio, un grupo de ciudadanos realizan fila esperando que abran el centro de votación y ser de los primeros en ejercer el sufragio.
Tempranito los hondureños haciendo fila para ejercer el sufragio en el centro educativo República de Guatemala de la colonia Torocagua.
Los vecinos de la Torocagua llegaron a las urnas antes de las 6 de la mañana para ejercer el sufragio.

En un ambiente de civismo y entre algunas sonrisas, estos pobladores hicieron fila con paciencia para entrar al centro de votación.

Ciudadanos se apostan desde el amanecer en los centros de votación para ejercer el sufragio en una jornada que inició con alta participación temprana.
De norte a sur, hondureños esperan la apertura de urnas tras llegar a los centros de votación desde las 6:00 de la mañana.
Participación temprana en Honduras: ciudadanos aguardan la apertura de urnas en los más de cinco mil centros habilitados.
