Sampedranos abarrotan la Central Metropolitana a horas de elecciones generales

Horas antes de las elecciones generales, decenas de personas abarrotaron la Central Metropolitana de San Pedro Sula para viajar. Aquí las imágenes.
La principal razón del aumento de viajeros es porque varias empresas de transporte interurbano no operarán el 30 de noviembre, lo que ha obligado a la población a adelantar sus planes de viaje para evitar quedar sin opciones de movilización.
Muchas personas que deben trasladarse a sus municipios de origen para ejercer el voto se han presentado hoy en la terminal, provocando largas filas en taquillas y una alta demanda de boletos hacia rutas del interior del país.
También se registran numerosos pasajeros que, por motivos laborales o personales, necesitan estar en otras ciudades antes del domingo y temen que la suspensión del transporte los deje varados si esperan hasta última hora.
El ambiente de incertidumbre sobre la disponibilidad de transporte durante el fin de semana ha provocado que la población se desplace de forma masiva este sábado, saturando pasillos, andenes y áreas de abordaje de la terminal.
A la demanda habitual de un sábado se suma el movimiento extraordinario de ciudadanos vinculados a tareas logísticas electorales, como observadores, trabajadores de centros de votación y voluntarios que deben movilizarse con anticipación.
Este incremento repentino de pasajeros ha obligado a algunas empresas que sí mantienen operaciones a ajustar horarios, reforzar salidas y atender la presión en sus puntos de venta dentro de la central.
Los negocios instalados en la terminal también reportan un flujo inusual de clientes, lo que evidencia que el movimiento no solo se concentra en las áreas de transporte, sino en todo el recinto.
La administración de la central ha recomendado a los usuarios verificar las rutas disponibles y llegar con anticipación, ya que algunos buses están saliendo a su máxima capacidad y las filas avanzan lentamente.
Cabe mencionar que no todas las personas en la central salen para votar.