Sampedranos abarrotan la Central Metropolitana a horas de elecciones generales

La Central Metropolitana de San Pedro Sula amaneció con una gran afluencia de pasajeros debido a la anticipación de miles de ciudadanos que buscan viajar antes de la jornada electoral del 30 de noviembre

  • 29 de noviembre de 2025 a las 16:33
Horas antes de las elecciones generales, decenas de personas abarrotaron la Central Metropolitana de San Pedro Sula para viajar. Aquí las imágenes.

 Fotos: Edwin Romero | El Heraldo
La principal razón del aumento de viajeros es porque varias empresas de transporte interurbano no operarán el 30 de noviembre, lo que ha obligado a la población a adelantar sus planes de viaje para evitar quedar sin opciones de movilización.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
Muchas personas que deben trasladarse a sus municipios de origen para ejercer el voto se han presentado hoy en la terminal, provocando largas filas en taquillas y una alta demanda de boletos hacia rutas del interior del país.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
También se registran numerosos pasajeros que, por motivos laborales o personales, necesitan estar en otras ciudades antes del domingo y temen que la suspensión del transporte los deje varados si esperan hasta última hora.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
El ambiente de incertidumbre sobre la disponibilidad de transporte durante el fin de semana ha provocado que la población se desplace de forma masiva este sábado, saturando pasillos, andenes y áreas de abordaje de la terminal.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
A la demanda habitual de un sábado se suma el movimiento extraordinario de ciudadanos vinculados a tareas logísticas electorales, como observadores, trabajadores de centros de votación y voluntarios que deben movilizarse con anticipación.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
Este incremento repentino de pasajeros ha obligado a algunas empresas que sí mantienen operaciones a ajustar horarios, reforzar salidas y atender la presión en sus puntos de venta dentro de la central.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
Los negocios instalados en la terminal también reportan un flujo inusual de clientes, lo que evidencia que el movimiento no solo se concentra en las áreas de transporte, sino en todo el recinto.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
La administración de la central ha recomendado a los usuarios verificar las rutas disponibles y llegar con anticipación, ya que algunos buses están saliendo a su máxima capacidad y las filas avanzan lentamente.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
Cabe mencionar que no todas las personas en la central salen para votar.

 Foto: Edwin Romero | El Heraldo
