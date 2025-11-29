En lanchas y a lomo de mula trasladan maletas electorales a Colomoncagua y Morolica

El traslado del material electoral a comunidades de difícil acceso continuó este sábado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que utilizaron lanchas y mulas para garantizar que las maletas electorales lleguen a su destino antes de la jornada de votación del 30 de noviembre.
En Colomoncagua, Intibucá, personal del Décimo Batallón de Infantería movilizó las maletas desde el Centro de Almacenamiento Municipal hacia el centro de votación de El Picacho.
El material fue trasladado inicialmente en un vehículo tipo pick-up.
Al llegar a la zona de Piedra Parada a las 9:30 de la mañana, se realizó el cambio a mulas y burros para completar el recorrido hasta la comunidad que no tiene un acceso más que de esta manera.
La maniobra permitió abastecer centros de votación ubicados en algunos de los sectores más reconditos de ambos municipios.
En Morolica, Choluteca, los militares efectuaron un embarque en lancha para transportar las maletas electorales destinadas al centro de votación de San Marquitos.
Tras cruzar el río, el equipo continuó su recorrido por tierra también con apoyo de mulas, debido a las limitaciones de acceso vehicular en el área.
Estas acciones forman parte del despliegue nacional de distribución electoral coordinado entre las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la llegada del material a todas las zonas rurales del país.
Este domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir un presidente, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
El proceso contará con la presencia de misiones de observación internacional que verificarán el desarrollo de la votación y el escrutinio en todo el territorio nacional.