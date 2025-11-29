  1. Inicio
En lanchas y a lomo de mula trasladan maletas electorales a Colomoncagua y Morolica

Las autoridades trasladan el material electoral para garantizar que todos los hondureños puedan ejercer el voto, incluso en las zonas más remotas del país

  • 29 de noviembre de 2025 a las 15:54
El traslado del material electoral a comunidades de difícil acceso continuó este sábado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que utilizaron lanchas y mulas para garantizar que las maletas electorales lleguen a su destino antes de la jornada de votación del 30 de noviembre.

 Foto: cortesía
En Colomoncagua, Intibucá, personal del Décimo Batallón de Infantería movilizó las maletas desde el Centro de Almacenamiento Municipal hacia el centro de votación de El Picacho.

Foto: cortesía
El material fue trasladado inicialmente en un vehículo tipo pick-up.

 Foto: cortesía
Al llegar a la zona de Piedra Parada a las 9:30 de la mañana, se realizó el cambio a mulas y burros para completar el recorrido hasta la comunidad que no tiene un acceso más que de esta manera.

Foto: captura de pantalla
La maniobra permitió abastecer centros de votación ubicados en algunos de los sectores más reconditos de ambos municipios.

 Foto: captura de pantalla
En Morolica, Choluteca, los militares efectuaron un embarque en lancha para transportar las maletas electorales destinadas al centro de votación de San Marquitos.

Foto: cortesía
Tras cruzar el río, el equipo continuó su recorrido por tierra también con apoyo de mulas, debido a las limitaciones de acceso vehicular en el área.

 Foto: cortesía
Estas acciones forman parte del despliegue nacional de distribución electoral coordinado entre las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la llegada del material a todas las zonas rurales del país.

 Foto: cortesía
Este domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir un presidente, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

 Foto: cortesía
El proceso contará con la presencia de misiones de observación internacional que verificarán el desarrollo de la votación y el escrutinio en todo el territorio nacional.

 Foto: cortesía
