Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula

A un día de llevarse a cabo las elecciones generales en Honduras, la ciudad de San Pedro Sula vive un ambiente preelectoral de fiesta cívica.
Simpatizantes de los diferentes partidos políticos, en diversas colonias y barrios de San Pedro Sula se han apostado a las afueras de los centros de votación.
La escuela Presentación Centeno, en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula, es uno de esos centros de votación y desde varias horas antes de las elecciones miembros activos de los partidos se apostaron para brindar información a sus simpatizantes.
Las elecciones generales de Honduras se celebrarán este domingo 30 de noviembre.
Las calles del Barrio Cabañas se tiñeron de los colores rojo, azul y blanco de los diferentes partidos políticos.
Los simpatizantes de los partidos políticos se apostaron con el objetivo de instar a la población a ejercer el sufragio este domingo 30 de noviembre.
Un ciudadano revisa la papeleta de diputados por el departamento de Cortés para ejercer su voto.
Los liberales también se sumaron a la fiesta cívica en el Instituto 1 de Mayo en la colonia Fesitran de San Pedro Sula.
Salvador Nasralla, Rixi Moncada, Nasry "Tito" Asfura y Nelson Ávila se disputan la presidencia de Honduras.
En la ciudad de San Pedro Sula todo está listo para que el domingo a las 7:00 de la mañana inicien las votaciones hasta las 5:00 de la tarde.