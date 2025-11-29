  1. Inicio
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula

San Pedro Sula vive una fiesta cívica las horas previas a que se lleven a cabo las elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades de país

  • 29 de noviembre de 2025 a las 14:59
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
1 de 10

A un día de llevarse a cabo las elecciones generales en Honduras, la ciudad de San Pedro Sula vive un ambiente preelectoral de fiesta cívica.

 Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
2 de 10

Simpatizantes de los diferentes partidos políticos, en diversas colonias y barrios de San Pedro Sula se han apostado a las afueras de los centros de votación.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
3 de 10

La escuela Presentación Centeno, en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula, es uno de esos centros de votación y desde varias horas antes de las elecciones miembros activos de los partidos se apostaron para brindar información a sus simpatizantes.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
4 de 10

Las elecciones generales de Honduras se celebrarán este domingo 30 de noviembre.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
5 de 10

Las calles del Barrio Cabañas se tiñeron de los colores rojo, azul y blanco de los diferentes partidos políticos.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
6 de 10

Los simpatizantes de los partidos políticos se apostaron con el objetivo de instar a la población a ejercer el sufragio este domingo 30 de noviembre.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
7 de 10

Un ciudadano revisa la papeleta de diputados por el departamento de Cortés para ejercer su voto.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
8 de 10

Los liberales también se sumaron a la fiesta cívica en el Instituto 1 de Mayo en la colonia Fesitran de San Pedro Sula.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
9 de 10

Salvador Nasralla, Rixi Moncada, Nasry "Tito" Asfura y Nelson Ávila se disputan la presidencia de Honduras.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
Partido Liberal, Nacional y Libre: así es el ambiente preelectoral en San Pedro Sula
10 de 10

En la ciudad de San Pedro Sula todo está listo para que el domingo a las 7:00 de la mañana inicien las votaciones hasta las 5:00 de la tarde.

Foto: Edwin Neptalí Romero/Opsa
