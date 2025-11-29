En la recta final de las elecciones, hondureños acuden el RNP para obtener su DNI

A un día de las elecciones generales, los hondureños abarrotaron este sábado las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Tegucigalpa y San Pedro Sula para reclamar su Documento de Identificación Nacional (DNI) y asegurar su participación en los comicios del 30 de noviembre.
Desde tempranas horas, las oficinas del RNP en Tegucigalpa, registraron largas filas de ciudadanos que buscan obtener el documento indispensable para ejercer el sufragio.
El DNI es el requisito principal para votar, por lo que muchos acudieron en la recta final del proceso para evitar quedarse fuera de la jornada electoral.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el listado de electores habilitados para las elecciones de 2025 incluye a 6,378,256 ciudadanos hondureños.
De los cuales 5,942,179 residen en Honduras y 436,077 en el extranjero.
Los hondureños se preparan para acudir a las urnas en una jornada decisiva para el rumbo político y el fortalecimiento democrático del país.
De igual manera, en las oficinas del RNP de San Pedro Sula, los ciudadanos se concentran con sus documentos de identidad listos, asegurando su participación en las elecciones del 30 de noviembre.
Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) abrirán desde las 7:00 de la mañana y cerrarán a las 5:00 de la tarde en los centros educativos habilitados, aunque de ser necesario podrán permanecer abiertas hasta las 6:00 de la tarde.
En estas elecciones se escogerán nuevas autoridades a nivel presidencial, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes y 2,168 regidores municipales.
Con los comicios a la vuelta de la esquina, aún centenares de personas continúan sin el documento obligatorio para votar, lo que ha provocado una afluencia masiva en las oficinas del RNP en las principales ciudades del país.