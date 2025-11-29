  1. Inicio
Instalaciones del CNE bajo resguardo militar y policial previo a elecciones

Las instalaciones del CNE se mantienen bajo vigilancia de agentes de la Policía Militar y Policía Nacional previo a que se celebren elecciones generales

  • 29 de noviembre de 2025 a las 12:19
Bajo resguardo militar y policial se encuentran las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) horas previas a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Desde horas muy tempranas, varios agentes policiales y militares se apostaron a las afueras de la institución.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Las fuerzas de seguridad se encargan de proteger de cualquier disturbio o problemas que puedan ocurrir horas previas al proceso electoral.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
La Policía Militar resguarda la entrada al CNE, que está ubicada a inmediaciones dle hospital San Felipe de la capital de Honduras.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Los miembros de seguridad evitan también que se ataque el tráfico en la zona.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Las elecciones de Honduras para elegir a un nuevo presidente se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre y los cuerpos de seguridad están bajo las órdenes de la presidenta del CNE.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Cabe mencionar que las autoridades del CNE han informado que hasta el momento el proceso de elecciones generales avanza en tiempo y forma.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Además, es importante decir que en estas instalaciones no se encuentran las maletas electorales, pues todo el material ya se encuentra en los centros de votación.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
La Policía Nacional se mantiene de forma constante en las instalaciones del CNE para resguardar al personal.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Hasta el momento no se han reportado incidentes ni disturbios previo a las elecciones generales.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
