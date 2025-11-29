Instalaciones del CNE bajo resguardo militar y policial previo a elecciones

Bajo resguardo militar y policial se encuentran las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) horas previas a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Desde horas muy tempranas, varios agentes policiales y militares se apostaron a las afueras de la institución.
Las fuerzas de seguridad se encargan de proteger de cualquier disturbio o problemas que puedan ocurrir horas previas al proceso electoral.
La Policía Militar resguarda la entrada al CNE, que está ubicada a inmediaciones dle hospital San Felipe de la capital de Honduras.
Los miembros de seguridad evitan también que se ataque el tráfico en la zona.
Las elecciones de Honduras para elegir a un nuevo presidente se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre y los cuerpos de seguridad están bajo las órdenes de la presidenta del CNE.
Cabe mencionar que las autoridades del CNE han informado que hasta el momento el proceso de elecciones generales avanza en tiempo y forma.
Además, es importante decir que en estas instalaciones no se encuentran las maletas electorales, pues todo el material ya se encuentra en los centros de votación.
La Policía Nacional se mantiene de forma constante en las instalaciones del CNE para resguardar al personal.
Hasta el momento no se han reportado incidentes ni disturbios previo a las elecciones generales.