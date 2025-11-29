  1. Inicio
Avanza en San Pedro Sula la distribución del material electoral rumbo a comicios

El CNE despacha más de 1,500 maletas hacia zonas rurales y urbanas de San Pedro Sula, bajo resguardo militar y acompañamiento de observadores internacionales

  • 29 de noviembre de 2025 a las 11:47
Avanza en San Pedro Sula la distribución del material electoral rumbo a comicios
La distribución del material electoral comenzó este sábado a las 6:00 de la mañana en el gimnasio municipal de la Villa Olímpica, desde donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió las primeras maletas hacia las zonas rurales y más alejadas de San Pedro Sula.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
El operativo, desarrollado con apoyo de las Fuerzas Armadas, siendo su función de resguardar y custodiar el material electoral.

Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
También se cuenta con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como propósito asegurar que todas las maletas lleguen a su destino antes del inicio de la jornada electoral.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
En total, se despacharon 1,519 maletas electorales correspondientes al municipio.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
Las primeras rutas abarcaron sectores de difícil acceso como El Merendón, Cofradía y otros puntos periféricos.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
Según el CNE, el despliegue sigue un plan de 22 rutas diseñado para abarcar eficientemente todo el territorio municipal y evitar fallas logísticas como las registradas en elecciones anteriores.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
En el departamento de Cortés, se prevé la entrega de 3,332 maletas electorales destinadas a más de un millón de votantes.

Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
Solo en San Pedro Sula se concentran más de 500,000 ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, lo que convierte al municipio en la zona con mayor carga electoral del departamento.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
Las autoridades informaron que la distribución avanza sin incidentes y que las maletas ya fueron enviadas a los 12 municipios de Cortés.

Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
Para las áreas más remotas, el material se retiró desde primeras horas del día y se trasladó en coordinación con los consejos municipales y las Fuerzas Armadas.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
La institución busca evitar los retrasos y el desorden que afectaron las elecciones primarias, cuando múltiples maletas llegaron incompletas o fuera de tiempo, provocando la apertura tardía de urnas y largas filas de votantes.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
