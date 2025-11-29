¿Qué figuras políticas reaccionaron al anuncio de indulto de Trump a JOH?

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de conceder un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández provocó una oleada de reacciones de líderes internacionales, asesores políticos y candidatos presidenciales hondureños.
El exmandatario Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas el 26 de junio de 2024, en una corte del Distrito Sur de Nueva York.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión como "desmoralizante" y señaló que indultar a un condenado por narcotráfico envía un mensaje negativo para quienes han enfrentado ese fenómeno.
Roger Stone, consultor político y aliado de Trump, respaldó la decisión y aseguró que el caso contra Hernández fue impulsado por la administración del expresidente Joe Biden. En redes sociales afirmó que el exmandatario hondureño fue "incriminado" por delitos que, según él, no existieron.
En contraste, el congresista demócrata Joaquín Castro cuestionó el perdón presidencial y recordó que Hernández fue declarado culpable de conspirar para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Afirmó que el exgobernante estuvo en el centro de una de las redes de narcotráfico más violentas del mundo.
Las reacciones también surgieron desde otros gobiernos. El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que la situación hondureña forma parte de una lucha continental contra lo que calificó como "narcosocialismo". Expresó su apoyo al candidato opositor Nasry Asfura y aseguró que sigue de cerca el proceso electoral hondureño.
Dentro del país, el expresidente Manuel Zelaya cuestionó duramente el anuncio de indulto y acusó a Trump de proteger a quien calificó como responsable del saqueo estatal. Afirmó que el expresidente estadounidense respalda a candidatos vinculados -según sus palabras- al "bipartidismo golpista y corrupto".
El aspirante presidencial liberal Salvador Nasralla también se pronunció. Recordó casos de corrupción ocurridos durante administraciones pasadas y criticó que algunas figuras intenten presentarse como héroes pese a su responsabilidad en crisis recientes.
La candidata de Libre, Rixi Moncada, advirtió que la población ya rechazó al "bipartidismo narcotraficante" y señaló que actores externos intentan frenar el proceso político surgido tras el Golpe de Estado de 2009.
Desde el Partido Nacional, el candidato Nasry Asfura señaló que el anuncio de indulto es una facultad del presidente estadounidense y consideró que la decisión dará tranquilidad a la familia Hernández.
En conferencia de prensa, Ana García, esposa del exmandatario, agradeció públicamente a Trump y afirmó que con la decisión "se hizo justicia". Aseguró que su familia mantiene la esperanza del regreso de Hernández a Honduras.