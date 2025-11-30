"Fuera" y "Ladrón", repudian a Luis Redondo en su centro de votación

Desde que ingresó al aula donde se encuentra su urna, el diputado fue increpado por los presentes, quienes le gritaban que hiciera fila como cualquier otro ciudadano. "Sáquenlo, sáquenlo" y "fuera, fuera, fuera", fueron algunos de los gritos al unísono que no dejaron de escucharse, mientras brindaba declaraciones.

Tegucigalpa, Honduras .- Mientras compartía a los medios que acababa de marcar en la papeleta de diputados por "todito Libre", el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo , fue recibido entre abucheos e insultos cuando acudió a votar al Instituto San Vicente de Paul en San Pedro Sula.

El video captado por EL HERALDO muestra además el momento en que uno de los escoltas personales de Redondo empuja a uno de los miembros de la Junta Receptora de Votos que se acercó a solicitarles que se retiraran del aula para continuar con el proceso electoral.

La molestia de los votantes era general, ya que la presencia del legislador impidió que se continuara con normalidad las votaciones.

"Hey, salite hombre, estás atrasando", "Saquen a ese hij%&*", "Fuera, fuera, fuera", se volvió a escuchar a todo pulmón a la congregación en el centro educativo, mientras Redondo avanzaba por un pasillo y bajaba las gradas hacia la salida.