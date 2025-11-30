"Si a ese muchacho (Marlon Ochoa) lo dejan, le va a meter fuego al país": Cossette López denuncia más hostigamientos

A su ingreso fue abordada por la prensa sobre su ausencia en el evento protocolario donde sí estuvieron sus compañeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa.

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no asistió al evento de inauguración de las elecciones generales que cada cuatro años se realiza en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), porque denunció intimidaciones de presuntos colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , sí se presentó a votar en el Instituto José Cecilio del Valle, en el barrio Guanacaste de la capital.

"El clima de hostilidad y hostigamiento en el CNE es bastante impresentable y transita por líneas delictivas, incluso por parte de personal de cierto despacho que me toma videos y los manda a sitios web, tengo identificadas a las personas... Muchas situaciones", detalló la consejera López, al tiempo que aseguró que aunque no estuvo en el banderillazo, sí estará en las demás sesiones del pleno, tal como lo ha venido haciendo.

La noche antes de las elecciones, Cossette alertó a la comunidad hondureña y a los observadores electorales de algunos actos de intimidación en un extenso documento donde detalló:

"El día de hoy, mientras nos encontrábamos en sesión plenaria del Consejo Nacional Electoral, para la aprobación del reglamento del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), escrutinio general y divulgación y el reglamento de acciones administrativas para reclamos electorales, en el desarrollo de una participación adicional solicitada por el consejero Ochoa, el mismo, en uso de la palabra, pidió de forma anticipada la moderación de la consejera presidenta "para poder terminar su intervención" como prólogo para dar inicio a la lectura de un documento cuyo contenido iniciaba haciendo una alusión directa a acusaciones similares a las que utilizó recientemente en su participación frente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en los cuales implicó reiteradamente mi nombre y relata la construcción de la narrativa respecto a audios que él presentó como pruebas de una supuesta conspiración en la que me acusa de participar y cuya veracidad por supuesto yo niego con absoluta certeza".

Agrega que: "a lo largo del documento, se hace alusión a diferentes elementos que además concatenan de forma inadecuada, profundamente dolorosa y con agravio para el proceso electoral, aseveraciones que además de mi nombre, ponen en predicado empresas involucradas mediante contratación con el proceso electoral y los sistemas tecnológicos que se encuentran en implementación el proceso electoral de las elecciones generales 2025. En su intervención, de 27 minutos, ha atribuido elementos de fallas en las diferentes etapas de implementación y pruebas de dichas tecnologías a la "conspiración" de la cual me ha acusado formalmente frente al Ministerio Público, y ante la población hondureña por diversos medios y redes, en un ya prolongado discurso difamatorio e incluso con incitación a la discriminación, por razón de mi pertenencia política a un partido determinado de nuestro país".