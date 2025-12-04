"Aún le quedan a 'Salvita' 432 actas sin contar de Cortés": Rashid Mejía confía en que Nasralla vuelva a remontar

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este jueves generó tensión y sorpresa en redes sociales luego de que Nasry “Tito” Asfura recuperara la ventaja en el conteo electoral y superara nuevamente a Salvador Nasralla.

Durante los primeros recuentos del domingo 30 de noviembre, Asfura llevaba la delantera. La tendencia se mantuvo durante el lunes, pero el martes 2 de diciembre se produjo el primer giro: a eso de las 2:00 de la tarde, Nasralla se colocó en primer lugar con 765,200 votos, apenas por encima de Asfura, que registraba 765,051.

La ventaja de Nasralla siguió creciendo. A las 12:27 de la madrugada del miércoles superó el millón de votos y a lo largo del día amplió la distancia sobre el aspirante nacionalista. Sin embargo, el panorama volvió a cambiar en las primeras horas del jueves.

A la 1:15 de la mañana del 4 de diciembre, el tablero electoral dio un vuelco: Asfura retomó el primer lugar con 1,075,871 votos, superando a Nasralla, que acumulaba 1,070,876. En las horas siguientes, la diferencia continuó ampliándose a favor del candidato del Partido Nacional.