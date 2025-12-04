"Aún le quedan a 'Salvita' 432 actas sin contar de Cortés": Rashid Mejía confía en que Nasralla vuelva a remontar

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este jueves generó tensión y sorpresa en redes sociales luego de que Nasry “Tito” Asfura recuperara la ventaja en el conteo electoral y superara nuevamente a Salvador Nasralla.
Durante los primeros recuentos del domingo 30 de noviembre, Asfura llevaba la delantera. La tendencia se mantuvo durante el lunes, pero el martes 2 de diciembre se produjo el primer giro: a eso de las 2:00 de la tarde, Nasralla se colocó en primer lugar con 765,200 votos, apenas por encima de Asfura, que registraba 765,051.
La ventaja de Nasralla siguió creciendo. A las 12:27 de la madrugada del miércoles superó el millón de votos y a lo largo del día amplió la distancia sobre el aspirante nacionalista. Sin embargo, el panorama volvió a cambiar en las primeras horas del jueves.
A la 1:15 de la mañana del 4 de diciembre, el tablero electoral dio un vuelco: Asfura retomó el primer lugar con 1,075,871 votos, superando a Nasralla, que acumulaba 1,070,876. En las horas siguientes, la diferencia continuó ampliándose a favor del candidato del Partido Nacional.
El cambio generó reacciones inmediatas desde la oposición y entre candidatos liberales, quienes alertaron sobre el proceso.
El candidato a diputado liberal Rashid Mejía escribió en su cuenta de X:
“Insinuaron que estábamos haciendo fraude y ahora que en 45 min nos alcanzan y nos rebasan, queda desmontada esa narrativa. Solo están ingresando ahora donde ganan, aún le queda a Salvita 432 actas sin contar de Cortés, que representan más de 34 mil votos”.
Por su parte, el diputado Carlos Umaña lanzó un mensaje más duro, advirtiendo sobre el escenario político si los nacionalistas regresan al poder:
“Atención liberales, las fuerzas corruptas pretenden regresarnos al periodo nuevamente de más corrupción, migración forzada, muerte y destrucción del país. La época de la venta a pedazos de la patria. Los paquetazos impositivos, la quiebra del IHSS entre muchas maldades... Hoy más que nunca debemos estar vigilantes. Estos quieren que regresemos AL VÓMITO!!!!”, escribió tras conocer que su candidato ahora va en desventaja.