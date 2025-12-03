“Al Partido Liberal se le acabaron los votos a favor”: PN asegura que retomará ventaja

Tegucigalpa, Honduras.-El Partido Nacional aseguró este miércoles 3 de diciembre que al Partido Liberal se la acabaron los votos a favor y que a partir de ahora lo que va a ir ingresando será a favor de ellos. La empresa encargada de la divulgación de resultados detuvo la actualización, según lo denunciado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lo que ha generado múltiples especulaciones en el ambiente político, según el Partido Nacional. “Hoy, a estas horas de la tarde, cuando se detuvo la transmisión, teníamos 14,000 votos. Ya al Partido Liberal se le acabaron los votos a favor y lo que va a ir ingresando será a favor del Partido Nacional”, dijo Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, acompañado de candidatos y militantes desde el búnker de esa institución política.

Aseguró que la detención de los resultados es "grave" y que la empresa "tiene que responderle a Honduras", afirmando que el país demanda certeza y no incertidumbre. "Honduras quiere resultados ya, quiere resultados inmediatos, quiere resultados en la mano, porque esto deja muchas especulaciones en el ambiente político", aseguró Zambrano. El nacionalista recriminó que "quieren detener el conteo, dejando a Salvador Nasralla arriba, sin ingresar todas las actas a favor de Asfura". A criterio de los nacionalistas, la divulgación de resultados se está deteniendo con la intención de que haya un escrutinio especial. "Si nos vamos a escrutinio especial, todas estas actas que no quieren ingresar van a deslegitimar el proceso y van a querer atacar el voto de nuestra gente humilde, que ha llevado a 'Papi a la orden' a la Presidencia", dijo.

Pese a la ventaja que tomó el Partido Liberal en las últimas horas, marcando una diferencia de más de 15,000 votos, los nacionalistas se muestran optimistas, asegurando que tienen las actas. “Al Partido Liberal le decimos: nosotros tenemos las actas, no estamos hablando por hablar. Esas mismas actas las tienen ellos”. Antes de la detención de los resultados, alrededor de las 2:20 de la tarde, Nasralla se posicionaba con 1,023,359 votos, frente a los 1,007,528 votos de Nasry Asfura. Es importante mencionar que luego de la denuncia el sistema se recuperó, pero se mantiene dando datos de manera intermitente. Cabe destacar que, tras el primer corte de los resultados preliminares el 30 de noviembre, el 1 de diciembre la divulgación volvió a detenerse, retomándose hasta el 2 de diciembre, cuando los resultados le dieron la ventaja a Salvador Nasralla, pese a que en el primer corte Asfura era quien se posicionaba con más votos.

Denuncia de Cossette López