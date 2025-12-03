“Esperamos que no sea una maniobra de liberales y Libre”: Zambrano sobre detención de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa encargada de la divulgación de los resultados de las elecciones detuvo la actualización por “mantenimiento”, sin notificar al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció Cossette López.
“Es inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y la publicación de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa”, posteó Cossette López.
Seguidamente, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció solicitando a la empresa que “deje de jugar con la democracia”.
Recriminó que no es posible que el pueblo hondureño se mantenga en la incertidumbre de los resultados a nivel presidencial y que “vengan de manera irresponsable a detener el proceso por mantenimiento”.
Tomás Zambrano advirtió que espera que la detención de la actualización de resultados no sea una “maniobra de liberales y Libre para boicotear el triunfo de ‘Papi a la orden’”.
El líder nacionalista recriminó que se tiene que contabilizar el 100 % de las actas con sus votos respectivos.
“No hurgan al pueblo con vara corta queriendo declarar a un presidente sin terminar el conteo total”.
Tras el primer corte de los resultados preliminares, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre volvieron a detenerse, retomando la actualización hasta el 2 de diciembre, cuando los resultados le dieron la ventaja a Salvador Nasralla, pese a que en el primer corte Asfura era quien se posicionaba con más votos.
Hasta el momento en que los resultados dejaron de actualizarse, Salvador Nasralla registraba 1,023,359 votos, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional, tenía 1,007,528 votos.