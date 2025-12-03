Tenía dos papeletas municipales: video muestra cómo una mujer votó dos veces por Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Una ciudadana votó dos veces por el candidato a alcalde del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya. A continuación, el video en el que se evidencia que marcó dos papeletas municipales.

La joven, que no ha sido identificada, se grabó dentro de la urna en la que le tocó ejercer el sufragio, pero no tenía tres papeletas, como corresponde legalmente.

En el video se muestra a la mujer con cuatro papeletas: una de los candidatos a la presidencia, otra de los candidatos a diputados y dos de los candidatos a alcalde del Distrito Central.