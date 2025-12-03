Tenía dos papeletas municipales: video muestra cómo una mujer votó dos veces por Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Una ciudadana votó dos veces por el candidato a alcalde del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya. A continuación, el video en el que se evidencia que marcó dos papeletas municipales.
La joven, que no ha sido identificada, se grabó dentro de la urna en la que le tocó ejercer el sufragio, pero no tenía tres papeletas, como corresponde legalmente.
En el video se muestra a la mujer con cuatro papeletas: una de los candidatos a la presidencia, otra de los candidatos a diputados y dos de los candidatos a alcalde del Distrito Central.
En los primeros segundos se logra observar que, en una de las papeletas municipales, marcó por Juan Diego Zelaya; seguidamente, toma la papeleta de los diputados y vota en plancha por los candidatos del Partido Nacional.
Segundos más tarde, marcó la papeleta presidencial a favor de Nasry Asfura y, posteriormente, marcó una segunda papeleta municipal a favor de Juan Diego Zelaya.
Claramente se observa que la mujer, acompañada de una menor, se encuentra en la urna, lo que también constituye una infracción a la normativa, ya que está prohibido grabar durante el acto de votación.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, así como el departamento y el municipio en que habría ocurrido esta irregularidad.
Cabe destacar que, hasta el momento, es el candidato del Partido Liberal quien lleva la ventaja.
Salvador Nasralla mantiene una ventaja de más de 15,000 votos sobre Nasry Asfura. Hasta el cierre de esta nota, el candidato liberal acumulaba 1,023,359 votos, mientras que Asfura registraba 1,007,528 votos.