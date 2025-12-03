Salvador Nasralla supera el millón de votos y marca ventaja con más de 20 mil sobre Nasry Asfura

Minuto a minuto, los votos del pueblo hondureño se reflejan en el portal del CNE, dejando hasta el momento a Nasralla con ventaja sobre sus dos principales contrincantes

    El abanderado del Partido Liberal toma una mayor ventaja frente a su contrincante, Nasry Asfura.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 01:15

Tegucigalpa, Honduras.- Con un 78.76% de actas escrutadas, Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, se convierte en el primer aspirante en lograr el millón de votos, según los resultados preliminares compartidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con una diferencia de 20,166 votos, Nasralla se posiciona al frente del candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, quien anteriormente lideraba las votaciones.

Hasta esta hora (01:23 a.m.), el candidato liberalista lleva un total de 1,014,076 votos, representando el 40.35%, mientras que Nasry "Tito" Asfura suma 993,910 votos, equivalentes al 39.55%.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha quedado en un distante tercer puesto, con 478,252 votos (19.03%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

Con un total de 15,084 actas de 19,152, Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumente en las próximas horas y pronosticó que hoy miércoles el CNE podría declararlo "presidente electo" de Honduras.

El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia. "No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno", concluyó.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

