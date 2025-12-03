Salvador Nasralla supera el millón de votos y marca ventaja con más de 20 mil sobre Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Con un 78.76% de actas escrutadas, Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, se convierte en el primer aspirante en lograr el millón de votos, según los resultados preliminares compartidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con una diferencia de 20,166 votos, Nasralla se posiciona al frente del candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, quien anteriormente lideraba las votaciones. Hasta esta hora (01:23 a.m.), el candidato liberalista lleva un total de 1,014,076 votos, representando el 40.35%, mientras que Nasry "Tito" Asfura suma 993,910 votos, equivalentes al 39.55%.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha quedado en un distante tercer puesto, con 478,252 votos (19.03%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.



Con un total de 15,084 actas de 19,152, Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumente en las próximas horas y pronosticó que hoy miércoles el CNE podría declararlo "presidente electo" de Honduras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia. "No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno", concluyó.