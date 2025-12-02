¿Quiénes son los exfutbolistas que están siendo electos como diputados en Honduras?

¿Quiénes son los exfutbolistas, deportistas y dirigentes deportivos que están siendo electos como diputados en Honduras? Estos son los resultados preliminares en las elecciones generales 2025 y los personajes deportivos que han recibido el apoyo de la población.
Salomón Názar, exjugador hondureño y mundialista en España 1982 está siendo electo como diputado por Francisco Morazán con el Partido Liberal. De momento es el puesto 11 en el departamento con más de 65 mil votos.
Osman Chávez, exjugador hondureño mundialista en Sudáfrica 2010, está siendo electo como diputado en Cortés (reelecto) y, de momento, se ubica en el puesto 20 en Cortés. En este departamento se eligen 20 diputados.
Benigno Pineda, exárbitro de Honduras, no está siendo electo en Santa Bárbara, donde se eligen 9 diputados. Pineda se encuentra en el puesto 20 y muy rezagado.
Samuel García, presidente del equipo Potros de Olancho, está siendo reelecto como diputado en Olancho y ubicándose momentáneamente en el quinto puesto donde salen electos siete congresistas.
Ricardo Elencoff, presidente del club Real Sociedad de Tocoa (Liga de Ascenso), está siendo reelegido en Colón al ubicarse en tercer puesto de los cuatro que salen electos.
Alberto Chedrani, dirigente deportivo, también está siendo reelecto en Cortés y ubicándose en el puesto 15 de los 20 que se eligen.
Nahaman González, exjugador de la Selección y de clubes como Real España y Alajuelense de Costa Rica, no está siendo elegido en Cortés, donde se eligen 20 diputados y actualmente es lugar 89. Aspiraba por el Partido Nacional.
Wilmer Cruz, exseleccionado nacional (portero), no será reelecto como diputado de Libre en Cortés al quedar fuera desde las elecciones internas.
Mario Moncada, actual ministro de Condepor, y exárbitro nacional, dirá adiós a su cargo en enero luego que su hermana, Rixi Moncada, haya perdido las elecciones generales.