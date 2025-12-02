¿JOH regresará a Honduras hasta que haya un cambio de gobierno?: Esto dijo Ana García

La noticia de que Juan Orlando Hernández sería indultado por el presidente de los Estados Unidos tomó por sorpresa a muchos y se convirtió en un tema que llegó hasta medios internacionales.
Pese a que el anuncio del indulto fue el pasado viernes 28 de noviembre, nadie imaginó que el trámite avanzaría tan rápido, hasta confirmarse que, según lo indicado en el registro de la Oficina Federal de Prisiones, el exmandatario hondureño fue dejado en libertad a partir del 1 de diciembre.
Fue este martes que el sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) actualizó que el expresidente Juan Orlando Hernández, con registro 91441-054, aparecía con fecha de liberación para el 1 de diciembre de 2025.
Su esposa, la ex primera dama Ana García, confirmó que su esposo ya está en libertad, por lo que han surgido preguntas como: ¿dónde está y cuándo va a regresar al país? Esto es lo que se sabe.
La ex primera dama reveló en el programa Frente a Frente que la situación del país no es fácil para él, debido a “la situación de inseguridad, todas las amenazas que conocemos que han existido en contra de su vida, de su seguridad”.
García sostuvo que existe una persecución política que ya fue anunciada por el actual gobierno, a través del fiscal general, Johel Zelaya, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que lo indultaría.
Por ello, Ana García sostuvo que el regreso de Hernández a Honduras se está viendo paso a paso, pero que “como familia han considerado que su mejor opción es mantenerse lejos del país”.
“Por el momento, creemos que él debe estar en este lugar seguro donde está, para que podamos tomar la decisión y, primero Dios, nosotros podamos tener nuestras visas y poder acompañarlo en este proceso”, dijo García.
Ana García también dijo a CNN, según la periodista María Santana: “Por lo que me dio a entender la esposa de Juan Orlando Hernández, él quizás esté buscando quedarse en Estados Unidos hasta que haya un cambio de poder en Honduras, porque dice que con el gobierno actual él sigue corriendo muchos riesgos de seguridad si regresa a Honduras. Ellos esperan también, como el presidente Trump, que gane el candidato de derecha Nasry ‘Tito’ Asfura, aliado político de Hernández”.
“Vamos a tomar decisiones, no ha habido el tiempo para hacerlo, pero yo sí le digo algo: él enfrenta muchos riesgos. Juan Orlando combatió la criminalidad organizada y aquí en el país hay muchos riesgos para él, en su seguridad personal, en su integridad. Hubo antes amenazas de muerte e intentos de quitarle la vida”, dijo Ana García.