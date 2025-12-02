  1. Inicio
¿Quién es Lucy Guerrero, la guapa candidata tatuada que rompe tabúes y está llegando al CN?

Lucy Guerrero está dejando fuera en su partido a veteranos congresistas que buscan la reelección. Conozca más de ella en la siguiente galería

  • 02 de diciembre de 2025 a las 18:53
¿Quién es Lucy Guerrero, la guapa candidata tatuada que rompe tabúes y está llegando al Congreso Nacional? Esta es la historia de este joven que está siendo electa como diputada.

 Fotos: Cortesía redes Lucy Guerrero
Su nombre completo es Lucy Michell Guerrero Paz y en las elecciones internas se postuló por la Corriente M28 del partido Libertad y Refundación (Libre). En estos comicios generales está logrando ser electa entre los 23 candidatos de Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
En las elecciones internas quedó en el puesto 10 de los 23 que se eligieron en Libre, en los comicios generales también se ubica entre el puesto 10 al 20 del departamento.

 Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
En sus redes sociales se describe como una emprendedora, promotora del arte y la cultura y que estudió administración de empresas.

 Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
Guerrero es una joven que rompe tabúes con los tatuajes en varias partes de su cuerpo y ubicándose como el cuarto puesto de los congresistas de Libre electos en Francisco Morazán.

Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
Ahora mismo Lucy Michell Guerrero Paz se ubica en lugar 16 de los 23 que se eligen en Francisco Morazán. De Libre está quedando fuera en este departamento Juan Barahona y Jari Dixon.

Foto: Captura de pantalla
Ella cuenta con tatuajes en sus brazos y piernas, mostrándolos con todo orgullo en sus fotos y en eventos públicos.

Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
Pese a que Honduras es un país conservador hasta cierto nivel, ella se abrió camino en la Corriente M28 y fue inscrita como precandidata a diputada, para luego convertirse en diputada electa.

Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
En un evento de Haloween en un hotel de Tegucigalpa, ella se vistió como una de las parejas del Conde Drácula en la película Van Helsing que protagoniza Hugh Jackman.

 Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
Ella es una amante de la música rock y, de hecho, es pareja del vocalista de una banda reconocida a nivel nacional.

Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
La diputada electa de Libre es pareja de Elías Espinal, vocalista de la banda de rock, Delirium.

 Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
Con Espinal están juntos desde hace más de ocho años y él la apoya en su proyecto político que va encaminado a llegar al Congreso Nacional.

Foto: Cortesía redes Lucy Guerrero
