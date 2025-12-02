¿Quién es Lucy Guerrero, la guapa candidata tatuada que rompe tabúes y está llegando al CN?

¿Quién es Lucy Guerrero, la guapa candidata tatuada que rompe tabúes y está llegando al Congreso Nacional? Esta es la historia de este joven que está siendo electa como diputada.
Su nombre completo es Lucy Michell Guerrero Paz y en las elecciones internas se postuló por la Corriente M28 del partido Libertad y Refundación (Libre). En estos comicios generales está logrando ser electa entre los 23 candidatos de Francisco Morazán.
En las elecciones internas quedó en el puesto 10 de los 23 que se eligieron en Libre, en los comicios generales también se ubica entre el puesto 10 al 20 del departamento.
En sus redes sociales se describe como una emprendedora, promotora del arte y la cultura y que estudió administración de empresas.
Guerrero es una joven que rompe tabúes con los tatuajes en varias partes de su cuerpo y ubicándose como el cuarto puesto de los congresistas de Libre electos en Francisco Morazán.
Ahora mismo Lucy Michell Guerrero Paz se ubica en lugar 16 de los 23 que se eligen en Francisco Morazán. De Libre está quedando fuera en este departamento Juan Barahona y Jari Dixon.
Ella cuenta con tatuajes en sus brazos y piernas, mostrándolos con todo orgullo en sus fotos y en eventos públicos.
Pese a que Honduras es un país conservador hasta cierto nivel, ella se abrió camino en la Corriente M28 y fue inscrita como precandidata a diputada, para luego convertirse en diputada electa.
En un evento de Haloween en un hotel de Tegucigalpa, ella se vistió como una de las parejas del Conde Drácula en la película Van Helsing que protagoniza Hugh Jackman.
Ella es una amante de la música rock y, de hecho, es pareja del vocalista de una banda reconocida a nivel nacional.
La diputada electa de Libre es pareja de Elías Espinal, vocalista de la banda de rock, Delirium.
Con Espinal están juntos desde hace más de ocho años y él la apoya en su proyecto político que va encaminado a llegar al Congreso Nacional.