¿PL, PN o Libre? Estos son los partidos que van ganando las principales alcaldías

Las principales alcaldías de Honduras también están siendo disputadas entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, aunque Libre también ha ganado algunas. Aquí los detalles.
En el Distrito Central, el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 90,508 votos, seguido del Partido Nacional con 89,749 votos.
En Santa Lucía lidera el Partido Nacional con 2,613 votos, mientras que el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 1,522 votos.
En Valle de Ángeles va ganando el Partido Nacional con 2,827 votos, seguido por el Partido Liberal con 2,805 votos.
En Talanga lidera el Partido Liberal con 3,149 votos, y en segundo lugar se ubica el Partido Nacional con 2,970 votos.
En San Pedro Sula lidera el Partido Liberal con 118,087 votos y, por debajo, el Partido Nacional con 20,682 votos.
En Villanueva, Cortés, el Partido Liberal lleva la ventaja al acumular 11,552 votos, mientras que el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 6,483 votos.
En Choloma, el partido Libertad y Refundación (Libre) registra 18,483 votos, y en segundo lugar queda el Partido Liberal con 10,947 votos.
En el municipio de La Lima, el Partido Liberal lidera los resultados con 4,826 votos, seguido por el Partido Nacional con 4,674 votos.
En La Ceiba, el Partido Liberal ocupa el primer lugar con 19,145 votos, mientras que el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 9,890 votos.
En Comayagua, el Partido Liberal lidera con 15,661 votos, y Libre se ubica en el segundo lugar con 6,118 votos.
En Siguatepeque, el Partido Nacional tomó la ventaja con 10,391 votos, seguido del Partido Liberal con 8,897 votos.
En Juticalpa, el Partido Nacional lleva la ventaja con 12,300 votos, mientras que Libre se posiciona en segundo lugar con 6,176 votos.
En Catacamas, Libre lleva la ventaja al acumular 7,840 votos, y el Partido Nacional se ubica en segundo lugar con 6,206 votos.
En Danlí, el Partido Nacional lleva la ventaja con 16,106 votos, seguido por el Partido Liberal con 11,798 votos.
En Choluteca, el Partido Nacional se posiciona en primer lugar con 16,274 votos, y en segundo lugar se ubica el Partido Liberal con 9,560 votos.
En San Lorenzo, la alcaldía la está ganando el Partido Liberal con 7,665 votos, seguido por el Partido Nacional con 2,553 votos.
En Gracias, Lempira, el Partido Nacional acumuló 5,526 votos, mientras que Libertad y Refundación queda en segundo lugar con 2,699 votos.
En Santa Bárbara, el Partido Libre lidera con 6,240 votos, seguido por el Partido Nacional con 4,061 votos.
En El Progreso, el Partido Liberal lleva la ventaja con 14,596 votos, y el Partido Libertad y Refundación (Libre) se ubica en segundo lugar con 13,580 votos.
En Santa Rosa de Copán, el Partido Liberal lidera con 12,977 votos, por encima de los 1,532 votos del Partido Nacional.
En La Esperanza, el Partido Nacional se posiciona en primer lugar con 2,446 votos, por encima de los 813 votos del Partido Liberal.