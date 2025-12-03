Así es la vida de Salvador Nasralla, el narrador deportivo que lidera la carrera por la presidencia en Honduras.
Honduras vive un momento político de incertidumbre en las elecciones generales de 2025, con una carrera por la presidencia muy reñida entre dos de los principales candidatos.
Entre los aspirantes destacan Nasry Juan Asfura Zablah del Partido Nacional y Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras.
Salvador Nasralla es conocido en Honduras por su trayectoria como presentador de televisión y narrador deportivo.
Nacido en Tegucigalpa el 30 de enero de 1953, Nasralla es ingeniero civil industrial, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee una maestría en Administración de Empresas.
Su carrera en los medios comenzó en la radio, pero alcanzó fama nacional como presentador del programa deportivo “5 Deportivo” y posteriormente del popular show “X-0 da Dinero”.
Por su destacada presencia en la televisión y su enorme popularidad, muchos hondureños lo conocen como “El señor de la televisión”.
En 2011, Nasralla dio sus primeros pasos formales en la política al fundar el Partido Anticorrupción (PAC), con el que participó en las elecciones de 2013, pero no logró ganar la presidencia.
En 2017 volvió a competir por la presidencia como parte de una alianza opositora y fundó el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Para las elecciones de 2025, se integró al Partido Liberal, que lo eligió como su candidato presidencial tras ganar las primarias internas.
Su campaña se ha centrado en propuestas contra la corrupción, así como en impulsar el desarrollo económico, la infraestructura, la salud, la educación y la seguridad, presentándose como una alternativa a la política tradicional.
Según la más reciente divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 79.60% de actas contabilizadas, Nasralla lidera la contienda con 1,023,359 votos.
En ese mismo corte, su principal rival, Nasry Asfura, suma 1,007,528 votos, quedando apenas detrás en una diferencia muy estrecha.
Esta ventaja coloca a Nasralla como el candidato con mayor probabilidad de triunfo, siempre y cuando las tendencias se mantengan en las actas pendientes de escrutinio.
Su perfil de periodista y narrador deportivo convertido en figura política lo distingue como un outsider mediático que ha logrado capitalizar su popularidad para acercarse a la presidencia.
Nasralla actualmente lidera, según los datos preliminares del CNE hasta este miércoles 3 de diciembre del 2025, la carrera por la presidencia de Honduras.