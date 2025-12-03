Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte

La muerte de Orinson Amaya, presidente del Marathón, ha dejado un vacío impresionante en el pueblo hondureño. La desgarradora reacción de su hermano tras la dura noticia.
El Club Deportivo Marathón y el fútbol de Honduras se encuentran de luto tras la repentina muerte de Orinson Amaya, presidente del conjunto verdolaga, el pasado lunes 1 de diciembre.
Orinson murió debido a un infarto a sus 52 años y deja un gran legado en Marathón con el que ganó un título ante Motagua en el Clausura 2018 bajo las órdenes de Héctor Vargas.
El 2025 era un año de fiesta para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, pero el lunes 1 de diciembre su corazón dejó de latir.
La muerte de Amaya ha dejado miles de mensajes y su familia es la que más sufre la pérdida de una gran persona.
Uno de los que se ha pronunciado sobre la muerte de Orinson ha sido Jonathan Amaya, hermano del presidente del Marathón que falleció de un paro cardíaco este lunes 1 de diciembre en horas de la mañana.
Su hermano Jonathan Amaya y resto de familiares rompieron en llanto al acudir a la clínica donde lamentablemente murió Orinson este lunes 1 de diciembre.
Mediante sus redes sociales de Facebook e Instagram, Jonathan Amaya reaccionó y se despidió con emotivas palabras de su amado hermano.
“La vida por estos colores. Te amo, hermano mío", comenzó diciendo Jonathan Amaya en referencia a la muerte de su amado familiar.
El hermano de Orinson Amaya tuvo palabras de despedida para el presidente del conjunto verdolaga y no pudo contener el llanto en el centro médico donde murió el jerarca del Marathón.
"Siempre en el corazón. Siempre estará tu Marathón primero", señaló Jonathan en referencia a su hermano Orinson.
"No hay palabras para describir esto", fue el mensaje de despedida de Jonathan Amaya.
Las desgarradoras palabras de Jonathan sobre su hermano Orinson tras el deceso del presidente de los verdolagas.
El hermano de Orinson Amaya también compartió un emotivo video donde se ve al presidente del Marathón celebrando el centenario de los verdes.
Otra reacción de Jonathan Amaya sobre la muerte de su hermano.
En charla con As Sports, Jonathan brindó detalles sobre la muerte de su hermano: "Llegó a la clínica caminando, se registró y ya adentro le pegó el paro cardíaco".
"Mi hermano nos enseñó a trabajar, me enseñó muchos valores. Generaba empleo, a los empleados los escuchaba, era una calidad de persona", señaló Jonathan en charla con As Sports.
Jonathan Amaya en una fotografía junto a su hermano Orinson con la copa que ganó Marathón en el 2018.
Orinson Amaya fue enterrado este miércoles con un marco impresionante de personas que le guardaban aprecio y mucho respeto.
Sin duda que estará por siempre en la memoria de los seguidores del Marathón.