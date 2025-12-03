  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte

El cuerpo de Orinson Amaya fue enterrado este miércoles con un marco impresionante de personas que le guardaban aprecio y mucho respeto

  • 03 de diciembre de 2025 a las 13:28
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
1 de 20

La muerte de Orinson Amaya, presidente del Marathón, ha dejado un vacío impresionante en el pueblo hondureño. La desgarradora reacción de su hermano tras la dura noticia.

Fotos. EL HERALDO y cortesía redes.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
2 de 20

El Club Deportivo Marathón y el fútbol de Honduras se encuentran de luto tras la repentina muerte de Orinson Amaya, presidente del conjunto verdolaga, el pasado lunes 1 de diciembre.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
3 de 20

Orinson murió debido a un infarto a sus 52 años y deja un gran legado en Marathón con el que ganó un título ante Motagua en el Clausura 2018 bajo las órdenes de Héctor Vargas.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
4 de 20

El 2025 era un año de fiesta para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, pero el lunes 1 de diciembre su corazón dejó de latir.

Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
5 de 20

La muerte de Amaya ha dejado miles de mensajes y su familia es la que más sufre la pérdida de una gran persona.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
6 de 20

Uno de los que se ha pronunciado sobre la muerte de Orinson ha sido Jonathan Amaya, hermano del presidente del Marathón que falleció de un paro cardíaco este lunes 1 de diciembre en horas de la mañana.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
7 de 20

Su hermano Jonathan Amaya y resto de familiares rompieron en llanto al acudir a la clínica donde lamentablemente murió Orinson este lunes 1 de diciembre.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
8 de 20

Mediante sus redes sociales de Facebook e Instagram, Jonathan Amaya reaccionó y se despidió con emotivas palabras de su amado hermano.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
9 de 20

“La vida por estos colores. Te amo, hermano mío", comenzó diciendo Jonathan Amaya en referencia a la muerte de su amado familiar.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
10 de 20

El hermano de Orinson Amaya tuvo palabras de despedida para el presidente del conjunto verdolaga y no pudo contener el llanto en el centro médico donde murió el jerarca del Marathón.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
11 de 20

"Siempre en el corazón. Siempre estará tu Marathón primero", señaló Jonathan en referencia a su hermano Orinson.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
12 de 20

"No hay palabras para describir esto", fue el mensaje de despedida de Jonathan Amaya.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
13 de 20

Las desgarradoras palabras de Jonathan sobre su hermano Orinson tras el deceso del presidente de los verdolagas.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
14 de 20

El hermano de Orinson Amaya también compartió un emotivo video donde se ve al presidente del Marathón celebrando el centenario de los verdes.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
15 de 20

Otra reacción de Jonathan Amaya sobre la muerte de su hermano.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
16 de 20

En charla con As Sports, Jonathan brindó detalles sobre la muerte de su hermano: "Llegó a la clínica caminando, se registró y ya adentro le pegó el paro cardíaco".
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
17 de 20

"Mi hermano nos enseñó a trabajar, me enseñó muchos valores. Generaba empleo, a los empleados los escuchaba, era una calidad de persona", señaló Jonathan en charla con As Sports.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
18 de 20

Jonathan Amaya en una fotografía junto a su hermano Orinson con la copa que ganó Marathón en el 2018.
Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
19 de 20

Orinson Amaya fue enterrado este miércoles con un marco impresionante de personas que le guardaban aprecio y mucho respeto.

Hermano de Orinson Amaya deja desgarrador mensaje tras su repentina muerte
20 de 20

Sin duda que estará por siempre en la memoria de los seguidores del Marathón.

Cargar más fotos