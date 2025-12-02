Auzmendi sorprende, bella mamá de jugador de Motagua y detalle en memoria a Orinson

El partido de Motagua ante el Platense dejó muchas novedades, una de ellas fue ver en el palco al delantero argentino Agustín Auzmendi y jugador titular que no fue ni convocado
Lo jugadores del Motagua posaron con un banners en memoria a Orinson Amaya, presidente del Marathón que falleció por un paro cardíaco.
Platense sorprendió a Motagua al ponerse a ganar en el estadio Nacional.
Los escualos se mostraron bien, jugaban bonito y se le dieron los goles en la primera parte sobre Motagua.
Durante la previa del partido, se realizó un minuto de silencio por la triste noticia de la muerte del presidente del Marathón, Orinson Amaya.
La sorpresa fue ver en el palco del Motagua al delantero argentino Agustín Auzmendi, quien llega de descender de la primera división de Argentina con Godoy Cruz.
Hay que recordar que Agustín Auzmendi está junto a una hondureña, Cecilia García, por lo que vinieron a pasar unos días de vacaciones.
En las gradas del estadio Nacional se vio estas guapas periodistas, quienes cubrieron el partido entre Motagua y Platense.
Las bellas modelos no podían faltar y se robaron las miradas
La guapa Virginia Varela no podía faltar, acostumbra a ver al equipo de sus amores, Motagua y más ahora que su hijo es convocaco al primer equipo.
La afición motagüense se hizo presente aunque su equipo no pasa un buen momento.
Otra sorpresa fue ver a Marcelo Santos en la gradería del tendido de silla, quien no pudo llegar al juego ante Platense.