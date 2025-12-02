  1. Inicio
¡Terminado! Así quedó el techado del estadio Nacional de Tegucigalpa

Los trabajos en el techado de la parte de populares del estadio Nacional de Tegucigalpa han finalizado, la lona que cubrirá se ha colocado en su totalidad

  • 02 de diciembre de 2025 a las 19:34
Los trabajos en el techado de la parte de populares del estadio Nacional de Tegucigalpa han finalizado, la lona que cubrirá se ha colocado en su totalidad

 Fotos: David Romero
El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo detalles en sus trabajos de remodelación y ahora se ha finalizado el proyecto del techado.

 Fotos: David Romero
El tendido de populares o de sol como también se le conoce, ahora tendrá techo una gran parte de ellos.
Aunque se tiene que mencionar que todavía faltan algunos retoques, pero la mayor parte se ha finalizado.
Las graderias que fueron cambiadas en su totalidad todavía no se han pintado y son unos de los trabajos que restan.
Así ha quedado la parte de populares del estadio Nacional, quien también se cambió por completo toda la gradería.
Además de ellos, también se cambió por completo todo lo que fue la cancha y se mejoraron los camerinos y baños.
Las gradas son nuevas, toda esta parte del estadio Nacional se cambió por completo.
Así se ve la parte de las graderías donde ahora cuenta con una lona como el techo para cubrir cuando llueva.
En esta misma área, por la parte de abajo, se hará una plaza comercial la cual ya está en proceso.
En el partido de Motagua ante el Platense es donde ya se han visto el trabajo que ha finalizado con este techado.

