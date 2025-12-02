Brayan Moya se olvida de Real España y ya tiene nuevo equipo luego de ser separado

El atacante hondureño Brayan Moya fue separado de las filas del Real España de manera sorpresiva y semanas después ha sido visto con equipo de otro país
Real España sorprendió cuando anunció la salida del atacante Brayan Moya y el defensor Ever Alvarado a mitad del torneo Apertura 2025.
La salida de estos dos jugadores de las filas del Real España se debió a que por un retraso con su pago, no se presentaron a entrenar por varios días, por lo que la institución tomó la decisión.
La junta directiva del Real España no soportó la rebeldía de ambos jugadores y decidió hacerlos a un lado.
Ya que no tenía un contrato con ningún club, el delantero Brayan Moya fue visto con la camisa de un nuevo equipo.
El medio digital Player10 Sport, oriundo de Culiacán, México, informó que el hondureño Brayan Moya fue el fichaje estrella.
Brayan Moya fue el autor del gol decisivo en semifinales para el Chivas Alabama de la Huastecopa FUTHA.
El torneo Huastecopa FUTHA se desarrolló en Axtla de Terrazas, municipio del estado mexicano de San Luis Potosí.
Brayan Moya fue titular en la gran final para el club Chivas Alabama portando el número 24.
La Bestia compitió en el torneo amateur siendo clave desde las semifinales.
El hondureño Brayan Moya fue campeón con Chivas Alabama venciendo por 1-0 a Tenquián.
En el campeonato burocrático mexicano alzaron un premio total de 800,000 dólares (21,040,000 lempiras)
Brayan Moya es agente libre en estos momentos y se desconoce si continuará su carrera en la Liga Nacional de Honduras.
Brayan Moya, de 32 años, fue el delantero principal de la eliminatoria de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022.
Además de jugar con Real España, Brayan Moya militó en Honduras para Olimpia y Vida, en el extranjero jugó para Zulia de Venezuela y Primeiro de Agosto de Angola.
Pocos lo recuerdan, pero Brayan Moya fue refuerzo de Honduras Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Lo que no se aclara hasta el momento es su Baryan Moya se encuentra en los Estados Unidos ya que tenía un castigo de migración en dicho país.