Orinson Amaya: personajes que le dieron el último adios al presidente de Marathón

El presidente del equipo Marathón, Orinson Amaya, falleció el lunes 1 de diciembre del 2025 luego de sufrir un paro cardíaco del cual no soportó
Rolin Peña, vicepresidente deportivo del equipo Marathón, no podía faltar, incluso, fue de los primeros en confirmar la pérdida humana de uno de los mejores presidentes que ha tenido el conjunto verde.
Daniel Otero, quien fue presidente vitalicio del equipo Marathón, estuvo acompañando en el funeral de Orinso Amaya, tabajaban juntos para hacer crecer al conjunto sampedrano.
Por su parte el técnico costarricense, Jeaustin Campos, pese a que dirige al Real España, también sintió el dolor del conjunto vecino y acompañó en este momento tan difícil que vive la familia Amaya.
El ex alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Armando Calidonio, también dijo presente en este funeral del presidente del Marathón que será recordado siempre por dar todo para este club.
Los jugadores del Real España de igual forma llegaron al funeral de Orinson Amaya, acompañando por un momento a los familiares y amigos verdolagas.
El presidente del Real España, Elias Burbara, de igual forma se hizo presente, quien tenía una buena relación con Orinson amaya, pese a que eran rivales entre equipos.
El ex jugador, Mariano Acevedo, también viajó y estuvo en el funeral del presidente del Marathón, club en el que jugó el oriundo de la aldea La 36.
Jorge Ernesto Pineda, técnico del CD Choloma de la primera división del fútbol hondureño, también acompañó, sabe que se va una persona luchadora y que dio todo cuando estuvo al mando del Marathón.
Arturo Bendaña, quien también estuvo al frente del equipo Marathón, siente la pérdida. "Orinson deja un gran vacío no solo en Marathón, sino en San Pedro Sula, conocido por empresario de sus alimentos, su amor a Marathón".
No podían faltar los jugadores del equipo Marathón, quienes no ocultaron su tristeza, muchos se venían bien golpeados por la noticia, se les va su presidente, con quien querían celebrar el título en el centenario.
Mario Faraj, empresario hondureño, acompañó a la familia de Orinson Amaya en este momento tan duro, y con quien también compartía en varias reuniones.
Mario Berrios, ex jugador del Marathón, se vio muy afectado, compartía de cerca con el presidente Orinson Amaya quien falleció tras un paro cardiaco.