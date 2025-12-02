Desgarrador: Madre de Orinson Amaya impacta al revelar cómo se dio cuenta de su muerte

La sociedad hondureña está de luto tras la muerte del reconocido empresario y presidente de Marathón, Orinson Amaya. Su madre rompe el silencio y revela detalles de sus últimos días de vida.
El futbol hondureño está de luto. Ayer lunes 1 de diciembre se confirmó la muerte de Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón.
Amaya perdió la vida sus 52 años de edad en una reconocida clínica de la ciudad de San Pedro Sula.
Su familiares confirmaron que en horas de la mañana del lunes, el jerarca se sintió muy mal de un fuerte dolor en su pecho y rápidamente fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, perdió la vida por un infarto fulminante.
La muerte repentina del empresario y directivo ha dejado consternación en la sociedad hondureña.
Los restos mortales de Orinson Amaya están siendo velados en una funeraria sampedrana, donde permanecerá por un periodo 3 días.
La plantilla del Marathón ya llegó a despedir a su eterno presidente, a quien seguramente lo recordarán por el resto de sus vidas.
Una de las personas más afectadas por la muerte de Orinson Amaya ha sido su madre, la reconocida dama hondureña Estelina Madrid.
En una entrevista reciente con la periodista Suly Calix, doña Estelina reveló detalles de cómo se dio cuenta del fallecimiento de su hijo. Además, describió como era él en su vida familiar.
La última comunicación son su hijo: "Llegó él (en su cumpleaños) y luego senos fuimos a sentar. Luego llegó alguien con arreglos florales y me dice "mamá, ve a atenderlo". Y yo queriendo estar con él porque los ratitos que él llegaba a platicar conmigo era porque tal vez me quería contar de nuevos proyectos que tenía".
Los últimos días de Orinson: "Él andaba súper feliz, porque cuando lo vimos en la fiesta de gala de Marathón, lo primero que dije yo, porque había un montón de reconocimientos y todo, y a él le tocó hablar. Dije yo, ay Diosito, dámele sabiduría, dámele paciencia, que no se emocione mucho, porque él me decía, ay no, yo no sé, a veces yo presiento que me puede dar un infarto".
¿Presentía la muerte Orinson?: 3Pues la verdad que él nunca había padecido de eso, pero sí, por tanta emoción, yo me preocupaba, porque él era demasiado, su vida era el Marathón, como decía él, "Marathón es un hijo más para mí". Él desde pequeñito era un amor con su Marathón, y eso no él le quitaba".
Murió como un hombre luchador: "El sábado él hizo 14 mil baleadas, que le pidieron para los eventos que hubo el sábado de la votación, y él mismo me lo comentó el día de mi cumpleaños, mamá, me dice, yo el domingo, yo ya tengo instalado todo, yo tengo que tirar 14 mil baleadas".
Así se dio cuenta de la muerte de Orinson: "Me dijo mi hijo Tony, mami, la manda a llamar Aracely para que vaya a la clínica, y eso le digo yo, venga, vamos, no, me dice que Orinson se puso mal. Pues yo digo, a lo mejor lo puso mal tanto estrés, y ya cuando llego, me atiende el doctor Tuky.
"Después empezó a preguntarme que si padecía de la presión, del azúcar y todo. Yo le dije que ninguna de las dos cosas. De todas maneras, vamos a tomar la presión me dijo. Me la tomó, y luego me dio una pastilla, luego se puso para sacarme sangre para ver el azúcar".
"De repente yo le digo, bueno, doctor, yo aquí no he venido a buscar consulta, yo aquí vengo a ver a Orinson. Ahorita lo están atendiendo, me dijo. Le digo yo, bueno, pero yo quiero verlo. Después empecé a sentirme mal porque ya no me gustaba, que yo miraba a la esposa de él, que no lloraba, pero la miraba triste, y la cipota de la mayor afuera, que cuando me vieron ir a mí, pues, disimularon bastante, pero a la madre nunca la engañan, mi corazón me daba que algo estaba pasando".
"Entonces ya me abrazó el doctor, y me dijo, Estelina, Orinson Murió. ¿Cómo?, le digo yo. Cuando llegué lo abracé, y estaba todavía calientito y como que sonrió conmigo, y yo no me quería quitar, porque parecía que me miraba y se levantaba de aquella cama".
Así describe al "Presi": "Era un muchacho incansable, trabajador, creativo, inteligente, que era lo que él no tenía. Él tenía muchos proyectos".
Mensaje a Marathón: "Que sigan, como dijo él, yo me voy a retirar, pero que siempre el amor a Marathón estará".
Orinson Amaya permanecerá hasta mañana miércoles en la sala de velatorio de Jardines de Recuerdo y mañana harán un recorrido por algunos lugares insignes en la historia de Marathón, para posteriormente enterrar el cuerpo en un cementerio sampedrano.