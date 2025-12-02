Desgarrador: Madre de Orinson Amaya impacta al revelar cómo se dio cuenta de su muerte

"De repente yo le digo, bueno, doctor, yo aquí no he venido a buscar consulta, yo aquí vengo a ver a Orinson. Ahorita lo están atendiendo, me dijo. Le digo yo, bueno, pero yo quiero verlo. Después empecé a sentirme mal porque ya no me gustaba, que yo miraba a la esposa de él, que no lloraba, pero la miraba triste, y la cipota de la mayor afuera, que cuando me vieron ir a mí, pues, disimularon bastante, pero a la madre nunca la engañan, mi corazón me daba que algo estaba pasando".