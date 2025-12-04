¿Quiénes son los diputados más atractivos que ganan un curul, según la IA?

La inteligencia artificial (ChatCGP) seleccionó a los candidatos a diputados más atractivos dentro del listado de aspirantes que, según resultados preliminares del 4 de diciembre a las 4:25 p. m., se perfilan para integrar el Congreso.
En Francisco Morazán, Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand encabeza la votación con 125,793 marcas.
Es una de las figuras más reconocidas del Partido Nacional y ha destacado como comentarista deportivo antes de su incursión política.
Entre los candidatos liberales con alta votación es Edgardo Rashid Mejía Giannini, quien suma 105,595 votos.
Se describe como licenciado en Relaciones Internacionales, consultor y analista. Domina tres idiomas y ha ganado visibilidad por sus videos de crítica política en redes sociales.
También por Francisco Morazán, Adolfo Raquel Pineda acumula 118,431 votos.
Es empresario y propietario de Fito’s, un restaurante conocido por su variedad de platillos. Su presencia pública ha crecido en los últimos años a raíz de su actividad empresarial y política.
Marco Antonio Midence, aspirante por Atlántida bajo la bandera del Partido Nacional, suma 22,582 votos.
Actualmente ejerce como diputado y es abogado con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Fue secretario de Finanzas entre 2020 y 2022 durante la administración de Juan Orlando Hernández.
Por el Partido Liberal, Jhosy Saddam Toscano registra 94,635 votos.
Es abogado con una maestría en Derechos Humanos. Inició su carrera política en 2021 como diputado suplente de José Manuel Matheu por el Partido Salvador de Honduras. Tras su salida del PSH, se incorporó al Partido Liberal, donde ahora busca un nuevo período como legislador.